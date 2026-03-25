Тусовался в «Спартаке», перезагружался в Грузии, ассоциирует себя с леопардом: долгий путь форварда Мелкадзе в сборную

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе впервые получил вызов в сборную России. Путь в главную команду страны оказался долгим — 4 апреля форварду исполнится 29 лет, а на виду он был с самого начала своей карьеры.

Потерянное время в «Спартаке»

Воспитанник академии «Спартака» считался главным талантом среди российских форвардов своего поколения. Мелкадзе поиграл за юношеские и молодежные сборные страны всех возрастов. Однако места в основной команде красно-белых не находилось.

За «Спартак-2» Мелкадзе забивал регулярно, но в основе не получалось. Нападающий получал слишком мало времени. В короткие выходы на замену слишком нервничал, терял мяч, упускал шансы всерьез о себе заявить.

Нужна была игровая практика — пошли аренды: «Тосно», «Тамбов», «Ахмат». В недавнем интервью «Чемпионату» Мелкадзе признался, что нужно было уходить из «Спартака» раньше.

«Немного жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком», когда вернулся из аренды в «Тамбове». У меня тогда было семь голов за 18 матчей, а у лучшего бомбардира «Спартака» — семь голов за 28 матчей. Я вернулся, а мне снова сказали, чтобы ехал в аренду. У меня тогда оставалось два года контракта — надо было тогда разрывать, чтобы не было постоянной нестабильности», — рассказал Мелкадзе.

Окончательно Мелкадзе расстался с красно-белыми только в 2022 году, перейдя в качестве свободного агента в «Сочи». За семь лет он сыграл лишь в 28 матчах за основу «Спартака», не отметившись результативными действиями.

Перезагрузка в Грузии

В 2024 году Мелкадзе неожиданно перешел в грузинский «Колхети». Нападающий рассказывал, что у него на тот момент были предложения от «Факела» и махачкалинского «Динамо», по зарплате намного превосходящие то, что он мог заработать в Грузии.

«Надо побывать там, где я тренировался, жил, ел… В таких условиях начинаешь по-другому ценить то, что у тебя было. Я сознательно себя отправил в школу жизни, чтобы бросить вызов самому себе. Убежден, что это именно ментальная перестройка. Физически я не изменился, только постарел на год», — рассказывал Мелкадзе.

Вернувшись из Грузии, Георгий самостоятельно, без агента, начал предлагать свои услуги клубам. Согласился «Ахмат».

Переломным для Мелкадзе стал приход в грозненский клуб Станислава Черчесова. Нападающий почувствовал, что у него есть настоящий шанс, и уцепился за него зубами. После четырех поражений на старте «Ахмат» в первом же матче с Черчесовым обыграл «Зенит» — поперло, игроки раскрепостились.

Мелкадзе отмечает, что Черчесов помог ему прокачать некоторые аспекты игры: как выходить из обороны, как играть спиной к воротам.

Манера игры

Весной Мелкадзе был просто неудержим. Трижды подряд нападающего называли лучшим игроком матча — с ЦСКА (1:0), «Локомотивом» (2:2) и «Акроном» (1:1). Армейцам форвард не забил, но все равно был ключевой фигурной на поле. Неустанно работал в прессинге, принимал длинные передачи и разгонял атаки «Ахмата».

Мелкадзе крепко стоит на ногах, качественно работает с мячом, обладает хорошим ударом — забивает, в том числе, со штрафных. На лицевом счету форварда шесть голов и три ассиста в 21 матче в РПЛ, но пользу команде он приносит не только результативными действиями.

Когда Мелкадзе попросили сравнить свой стиль игры с каким-либо животным, он сначала в шутку назвал слона, потом, уже серьезнее, — леопарда.

«Насколько я знаю, леопард — это внимательность и реакция. Он глазами все видит», — сказал Мелкадзе.

В ожидании дебюта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признал, что своей игрой Мелкадзе заслужил вызов в национальную команду. При этом специалист заметил, что даже слишком много вызвал нападающих на мартовский сбор. На самом деле, всего четверо — кроме Мелкадзе, Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев из «Локомотива», а также Константин Тюкавин из «Динамо». Вратарей, кстати, в сборную вызвали пятерых, хотя шансов сыграть всем явно меньше, чем у нападающих.

27 и 31 марта сборная России сыграет товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. Почти наверняка в одном из них Мелкадзе дебютирует.

Георгия Мелкадзе в последнее время стали называть самым недооцененным нападающим России. Если сравнивать с конкурентами в сборной, то Комличенко и Тюкавин — в большей степени игроки штрафной площади, первый ценен своей мощью, второй — уникальным умением встречаться с мячом в нужной точке. Воробьев ближе всех к формату Мелкадзе, но точно уступает ему в игре спиной.

Вероятно, это будет не так важно в матчах с не самыми сильными соперниками. Скорее всего, сборная России будет много атаковать и играть низом — набор креативных полузащитников позволяет. Это, возможно, объясняет тот факт, что Карпин едва ли не с неохотой вызвал Мелкадзе — тот шикарен, когда в атаке есть пространство. Но ведь когда-нибудь бан российской сборной закончится, и она будет играть с соперниками, которые заставят ее действовать на контратаках. И цель нынешнего бытия сборной — быть готовой именно к таким играм.