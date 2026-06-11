Назван неочевидный признак диабета: частое мочеиспускание летом легко спутать с жаждой

Летняя жара заставляет пить больше, и частые походы в туалет кажутся нормой. Но фармацевт Аббас Канани предупреждает: этот симптом может быть ранним признаком диабета. Если на фоне повышенной жажды и усталости вы бегаете в туалет чаще обычного, особенно ночью, — проверьте уровень сахара. Раннее выявление спасает от тяжелых осложнений. Об этом сообщает Lenta.ru.

Речь идет о полиурии — частом мочеиспускании. Когда уровень сахара в крови повышен, почки начинают работать в усиленном режиме, чтобы вывести избыток глюкозы. Вместе с сахаром уходит и жидкость. Человек чаще бегает в туалет, испытывает жажду, пьет еще больше — и круг замыкается.

В жару люди и так пьют много воды, поэтому учащенное мочеиспускание списывают на естественную реакцию организма. Но если к этому добавляются необъяснимая усталость, постоянная жажда и изменения веса, нужно бить тревогу. Канани советует не откладывать визит к терапевту и сдать анализ крови на глюкозу. Ранняя диагностика диабета позволяет предотвратить серьезные осложнения: поражение сосудов, почек, глаз и нервной системы.

Ранее стало известно, что холодный душ в жару вызывает сужение сосудов и может привести к инфаркту.