Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине обсудили на ПМЭФ

В рамках ПМЭФ прошла сессия «Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие». В ее рамках участники обсудили актуальные вопросы наставничества в медицине и цифровое сопровождение медицинских кадров.

Директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М.В. Ломоносова Мария Воронцова напомнила, что в 2025 году был принят закон об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов под руководством наставников. Согласно результатам исследования, проведенного среди студентов факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ, главным стимулом для молодежи является профессиональное развитие и самореализация. На факультете внедрена программа «Карьерный компас».

Помощник полномочного представителя президента России в ЦФО Антон Шаклунов предложил усовершенствовать механизм целевого обучения — обеспечить выпускнику возможность выбрать из нескольких медучреждений. Он также предложил развивать цифровые инструменты сопровождения медицинских кадров, в том числе формирование цифрового портфолио выпускника, создание единой информационной системы о лечебных учреждениях и алгоритма подбора подходящих вакансий.

Реализации комплексного подхода к трудоустройству поспособствует объединение муниципальных кадровых служб в Центры компетенций для обмена информацией о вакансиях и условиях работы.

В результате будет выстроена здоровая конкуренция медучреждений за специалистов для отработки целевого обучения. Если никто не выберет учреждение, будет понятно, что оно «проиграло» конкуренцию другим. Также и студенты будут ответственнее относиться к учебе, понимая, что их будут оценивать.

Чтобы реализовать данный подход, можно заключать целевой договор не с конкретным медучреждением, а с регионом. Если подключатся другие субъекты, можно заключать соглашения об обмене целевиками, и выпускники смогут искать работу по всей стране.