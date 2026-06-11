Один неверный шаг мог закончиться трагедией: спортсмен преодолел 100 ступеней за 44 секунды
UPI: спортсмен преодолел 100 ступеней за 44 секунды и побил рекорд
Житель Непала преодолел 100 ступеней на руках менее чем за минуту и установил новое достижение. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на UPI.
Необычный рекорд
Непальский спортсмен Хари Чандра Гири пополнил свою коллекцию рекордов новым достижением.
В китайском городе Чунцин он спустился на руках по лестнице из 100 ступеней за 44,71 секунды.
Рискованное испытание
Рекордсмен пояснил, что давно хотел проверить свои навыки балансировки в реальных условиях.
По его словам, подобные попытки связаны с серьезной опасностью, поскольку потеря контроля может привести к тяжелым последствиям.
Возможности человеческого тела
Спортсмен отметил, что своим примером стремится показать, каких результатов можно добиться благодаря тренировкам, дисциплине и постоянной работе над собой.