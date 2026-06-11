Один неверный шаг мог закончиться трагедией: спортсмен преодолел 100 ступеней за 44 секунды

Житель Непала преодолел 100 ступеней на руках менее чем за минуту и установил новое достижение. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на UPI.

Необычный рекорд

Непальский спортсмен Хари Чандра Гири пополнил свою коллекцию рекордов новым достижением.

В китайском городе Чунцин он спустился на руках по лестнице из 100 ступеней за 44,71 секунды.

Рискованное испытание

Рекордсмен пояснил, что давно хотел проверить свои навыки балансировки в реальных условиях.

По его словам, подобные попытки связаны с серьезной опасностью, поскольку потеря контроля может привести к тяжелым последствиям.

Возможности человеческого тела

Спортсмен отметил, что своим примером стремится показать, каких результатов можно добиться благодаря тренировкам, дисциплине и постоянной работе над собой.