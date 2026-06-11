Волонтеры из семи округов сдали кровь в Наро-Фоминске перед Днем донора

В преддверии 14 июня, когда во всем мире чествуют доноров крови, в подмосковном Наро-Фоминске развернули благотворительную акцию. Ее назвали «Сдай кровь — стань волонтером».

Местом проведения стало местное отделение Московского областного центра крови, расположенное на улице Школьной. Событие, состоявшееся 10 июня, собрало добровольцев не только из Наро-Фоминского округа, но и из соседних территорий.

По информации организаторов, в этот день на станции переливания было заметно оживленнее, чем обычно. К движению присоединились жители Власихи, Можайска, Краснознаменска, Серпухова, Чехова и Молодежного. Иными словами, география участников охватила сразу семь муниципалитетов.

Как пояснила координатор местного отделения «Волонтеров Подмосковья» Рената Демидова, главная цель акции — привлечь неравнодушных людей к сдаче крови. Вместе, по ее утверждению, собрались и те, кто уже давно является донором, и те, кто решился на этот шаг впервые.

Среди пришедших оказался и заместитель председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Борис Прохоров. Для него, как уточнил сам парламентарий, процедура стала уже четвертой. Будучи участником специальной военной операции, он подчеркнул: сегодня в донорской крови остро нуждаются, в частности, пациенты военных госпиталей.

Заведующая подразделением Инна Шаповалова, в свою очередь, обратила внимание: несмотря на то что в дни подобных акций поток желающих значительно возрастает, стать донором можно в любой будний день. Главное условие, по ее словам, — прийти на станцию с 8 утра до полудня и не иметь медицинских противопоказаний.

Завершилось событие вручением памятных сувениров с волонтерской символикой. Для многих участников, как следует из сообщения, этот день стал не просто возможностью помочь ближнему, но и поводом почувствовать себя частью большого добровольческого сообщества Московской области.