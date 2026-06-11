Россияне неожиданно начали массово покупать другой вид транспорт: машины больше не нужны

Продажи новых мотоциклов в России продолжают расти. По итогам мая рынок прибавил 26% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на информацию АО «ППК».

Продажи заметно выросли

В мае 2026 года в России было реализовано 9,6 тыс. новых мотоциклов. По данным аналитиков, это на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к мототехнике, который сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Какие бренды лидируют

Наибольший объем продаж пришелся на марки Regulmoto, Voge и Motoland. На долю этих производителей пришлось почти 35% всех реализованных за месяц мотоциклов.

Самой востребованной моделью мая стал Motoland XF300. В число лидеров также вошли Voge DS, Racer RC 300, Regulmoto Sport и Voge 300.

Итоги с начала года

За первые пять месяцев 2026 года российские дилеры продали 24,1 тыс. новых мотоциклов. Это на 14% превышает результат аналогичного периода прошлого года.