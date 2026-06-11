Лягушки, гекконы и змеиный гуляш: туристка везла из Таиланда экзотическую еду в багаже

Сотрудники таможни в аэропорту Дюссельдорфа не ожидали увидеть такое. 62-летняя туристка, вернувшаяся из Таиланда, решила порадовать себя экзотическими деликатесами. В ее багаже нашли 3,2 килограмма лягушек, гекконов, насекомых, а также гуляш из змей. Вдобавок — почти 12 килограммов фруктов и овощей. Об этом сообщает Lenta.ru.

В аэропорту Дюссельдорфа пара путешественников проследовала через «зеленый коридор». Они были уверены, что им нечего декларировать. Но сканеры и кинологи имели иное мнение. При досмотре 62-летней жительницы Верне обнаружили полный набор тайской экзотики. Лягушки, гекконы, жареные насекомые, а также гуляш из змей — в общей сложности 3,2 килограмма.

Плюс почти 12 килограммов свежих фруктов и овощей. Туристы заявили, что покупали это не для продажи, а для собственного употребления. Ввоз продуктов животного происхождения из стран, не входящих в Евросоюз, в Германию категорически запрещен. Причем неважно, коммерческая это партия или личные запасы. Таможенники конфисковали все и отправили в печь для уничтожения.

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