Для умных игрушек начинается новый этап развития: вводится особый ГОСТ

С 1 сентября в России начнет действовать первый ГОСТ, регулирующий безопасность игрушек с технологиями искусственного интеллекта, пишет РИА Новости .

Появится единый стандарт

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт для детских игрушек, использующих технологии искусственного интеллекта. Документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года и станет первым подобным стандартом в этой сфере.

Какие игрушки затронут изменения

Новые требования распространяются на интерактивные игрушки, роботизированные устройства, игровые консоли и другие товары с элементами искусственного интеллекта для детей от 1 года до 14 лет. При этом стандарт не касается программного обеспечения общего назначения и специализированных медицинских устройств.

Особое внимание безопасности

ГОСТ устанавливает требования к физической, информационной и психоэмоциональной безопасности продукции. Отдельный блок посвящен защите персональных данных детей. Производителей обяжут минимизировать сбор информации, получать согласие родителей и обеспечивать безопасное хранение данных.