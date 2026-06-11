Родила и выбросила в мусорку: горе-мать скрывала месяцами громкое дело в Удмуртии

В Удмуртии расследуют гибель новорожденного ребенка. По подозрению в преступлении задержана местная жительница. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Страшная находка на полигоне

Следователи начали уголовное расследование после обнаружения тела новорожденного ребенка на полигоне в Увинском районе Удмуртии. О произошедшем стало известно после проверки обстоятельств обнаружения младенца без признаков жизни.

Версия следствия

По предварительным данным, 33-летняя жительница села Селты скрывала свою беременность от окружающих. Следствие считает, что в конце мая женщина родила живого ребенка, после чего избавилась от него и выбросила в контейнер для отходов рядом с домом.

Подозреваемая задержана

Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время следственных действий она признала свою причастность к произошедшему. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения. Также известно, что у подозреваемой есть двое детей.