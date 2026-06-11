Российский военнослужащий с позывным «Кент» рассказал, как проходил штурм населенного пункта Роскошное в ДНР и какую роль в операции сыграл фактор внезапности. Об этом сообщил боец с позывным «Кент», передает ТАСС .

Штурм начался на рассвете

Российские подразделения начали наступление на населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике в ранние утренние часы. По словам бойца с позывным «Кент», штурмовые группы воспользовались моментом, когда украинские военные находились на отдыхе.

Военнослужащий отметил, что операция была связана с серьезным риском, однако выбранная тактика позволила успешно выполнить поставленную задачу. По его словам, все участники штурма остались живы и смогли организованно занять необходимые позиции.

Беспилотники помогали снабжению

Боец также сообщил, что во время выполнения боевой задачи российские штурмовики получали продовольствие и боеприпасы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Снабжение осуществлялось путем сбросов необходимых грузов непосредственно на позиции подразделений.