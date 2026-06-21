У Германии новый лидер, голкипер Кюрасао установил рекорд: что произошло на чемпионате мира

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Северной Америке, были сыграны матчи второго тура в группах Е и F. По их итогам стали известные еще один участник плей-офф, а также команда, которая вылетит после группового этапа.

Германию спас новый лидер

У сборной Германии непросто складывался матч с Кот-д`Ивуаром. Африканцы открыли счет в середине первого тайма (Франк Кессиэ), а Германия долго ничего не могла поделать с упорным соперником.

Героем матча стал форвард «Штутгарта» Дениз Ундав. Нападающий здорово вышел на замену с Кюрасао (1+2), но там судьба матча уже была решена. Ундав вновь начинал матч на скамейке, а выйдя на замену, быстро сравнял счет. На четвертой компенсированной минуте нападающий оформил дубль. Таким образом, он стал лидером всего турнира по сумме голевых действий (3+2). При этом Ундав провел на поле всего 56 минут в двух матчах — впечатляющая эффективность.

Победа позволила Германии гарантированно выйти в плей-офф. Вроде бы не такое уж большое достижение для столь титулованной сборной, но на двух последних турнирах немцам это не удавалось.

Вратарь Кюрасао совершил 15 сэйвов

Фото: [ ФИФА ]

Дебютант мундиаля сборная Кюрасао набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории. Команда крохотного карибского государства сыграла вничью с Эквадором (0:0).

Голкипер Элой Ром совершил 15 сэйвов — это рекорд чемпионатов мира для матчей без дополнительного времени. В 2014 году американец Тим Ховард сделал 16 спасений в матче с Бельгией (1:2), но та игра продолжалась 120 минут.

37-летний Ром стал вторым вратарем-ветераном, героически проявившим себе на чемпионате мира после голкипера Кабо-Верде Возиньи. Как и у африканца, после матча у него стремительно начало расти число подписчиков.

Сборная Эквадора еще ни разу не забила на турнире, нанеся 40 ударов по воротам соперников. Выход в плей-офф теперь под большим вопросом: в третьем туре необходимо побеждать Германию.

Голландия разнесла Швецию

Фото: [ ФИФА ]

Швеция в первом туре разгромила Тунис (1:5), но матч с Голландией проиграла с таким же счетом.

У голландцев быстрый дубль оформил Брайан Бробби, дважды замкнувший фланговые передачи. Во второй половине первого тайма шведы взбодрились, создали моменты — казалось, у них есть шанс переломить игру.

Но второй тайм начался точно так же, как и первый. Только теперь дубль у голландцев записал на свой счет Коди Гакпо.

Смена тренера не помогла Тунису

Тунисцы после разгрома в первом туре от Швеции сменили главного тренера. Сабри Лямуши был отправлен в отставку, а его место занял другой француз, Эрве Ренар. Радикальные меры не помогли, во втором туре Тунис сгорел Японии 0:4 и вылетел с турнира.

В группе F по четыре очка у Нидерландов и Японии (они почти в плей-офф), у Швеции три очка, у Туниса — ноль. Скандинавам, чтобы рассчитывать на продолжение участия в турнире, необходимо как минимум не проиграть японцам.