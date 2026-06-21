Крымский мост закрыт: поезда массово задерживаются

Движение по Крымскому мосту перекрыто с ночи субботы — из-за угрозы атак беспилотников. Это привело к масштабным сбоям в расписании поездов компании «Гранд Сервис Экспресс»: 11 составов следуют с задержкой от полутора до восьми с половиной часов. Пассажиры, направляющиеся в Крым и обратно в центральную Россию, вынуждены корректировать планы.

В ночь на субботу Крымский мост вновь оказался в центре транспортного коллапса. В 0:44 по московскому времени движение по нему было полностью перекрыто. Причина — объявленная в регионе опасность атаки беспилотников. Ограничения действуют до сих пор, что уже отразилось на работе железнодорожного сообщения с полуостровом.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» официально подтвердил задержку 11 поездов. Время ожидания варьируется от полутора до восьми с половиной часов. В числе пострадавших рейсов — поезда, следующие в Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Адлера и Минеральных Вод. В обратном направлении задерживаются два состава из Керчи, которые направляются в Москву.

Информация о перекрытии моста появилась на фоне регулярных предупреждений от МЧС о возможных воздушных атаках. Пока не сообщается, когда именно ограничения будут сняты. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на сайтах перевозчиков и в официальных каналах оперативных служб.

Ранее были раскрыты последствия атаки БПЛА на Керченский полуостров.