С наступлением июля в России вступают в силу сразу несколько важных изменений, которые затронут личные финансы миллионов граждан. Автоматические надбавки к пенсиям, новые правила передачи ИНН при переводах, ужесточение требований к заемщикам и пилотный запуск биометрической регистрации сделок с недвижимостью — ключевые новации лета-2026, передает РБК-Инвестиции .

Первый день второго полугодия традиционно приносит россиянам новые законодательные нормы, и 1 июля 2026 года не станет исключением. Перемены охватят сразу несколько сфер — от пенсионного обеспечения до банковских переводов и рынка недвижимости.

Пенсии: двойная выплата без заявлений

С июля те пожилые люди, кому в июне исполнилось 80 лет, начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Теперь это 19 169,38 рубля, и, что важно, никаких заявлений писать не нужно — перерасчет происходит автоматически. Такое же повышение ждет тех, кому в июне была присвоена первая группа инвалидности. Кроме того, для северных пенсионеров упрощается жизнь: им больше не придется ежегодно подтверждать право на повышенную выплату, если пенсию доставляют на дом или выдают в кассе «Почты России».

Налоги: последний день для должников

Тем, кто в апреле подавал налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2025 год, стоит поторопиться. 15 июля — последний день для уплаты рассчитанного налога. Сделать это можно онлайн через личный кабинет на сайте ФНС или специальный сервис «Уплата налогов и пошлин». Опоздавшие с 16 июля начнут платить пени — 1/300 от ключевой ставки ЦБ за каждый просроченный день.

СБП: обмен ИНН между банками

С 1 июля при переводах через Систему быстрых платежей банки начнут автоматически обмениваться ИНН клиентов. Это нововведение адресовано в первую очередь борьбе с дропами — подставными лицами, через которые выводятся похищенные средства. Номер налогоплательщика, в отличие от телефона или паспорта, почти невозможно сменить, что сделает схему мошенников менее эффективной. Для обычных пользователей ничего не изменится: все обмены данными происходят на стороне банков, и дополнительных действий от отправителя не требуется.

Кредиты: неподтвержденные доходы подешевели

Те, кто планирует брать кредит, столкнутся с более строгим подходом к оценке доходов. С апреля банки уже начали переходить на точные методы подтверждения зарплат, пенсий и арендных поступлений через выписки по счетам. А с 1 июля Центробанк вводит дисконтирующий коэффициент для заявленных, но не подтвержденных доходов: при расчете долговой нагрузки будет учитываться только 90% от указанной суммы. С июля 2027 года упрощенный подход и вовсе отменят, и банки будут принимать во внимание исключительно официально подтвержденные доходы. Одновременно ужесточаются правила для микрофинансовых организаций — им запретят проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги и скрывать невыгодные условия с помощью визуальных уловок.

Недвижимость: биометрия вместо визита

Самой технологичной новацией обещает стать запуск Росреестром дистанционной регистрации сделок с недвижимостью. Куплю-продажу или дарение теперь можно будет оформить полностью удаленно, используя биометрию — отпечатки пальцев, изображение лица или радужной оболочки глаза. Система интегрируется с «Госуслугами» и станет альтернативой усиленной электронной подписи. Впрочем, прежние способы — через МФЦ, нотариуса или Росреестр — сохраняются.

Страхование: инвестиции под контролем

И наконец, на рынке страхования появляется новый продукт — страхование жизни с инвестиционным доходом. Страховщики обязаны будут прямо указывать, откуда берется доход: фиксированная ставка или формула с привязкой к рыночным индикаторам. Второй вариант, с расчетной доходностью, доступен только квалифицированным инвесторам и при единовременном взносе не менее 6 миллионов рублей.