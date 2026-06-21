Новый мем ЧМ-2026: футболист Парагвая украл часы арбитра и ушел праздновать гол

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между Парагваем и Турцией запомнится болельщикам не только единственным голом, но и необычным эпизодом с участием полузащитника Матиаса Галарсы. В концовке первого тайма он нашел смарт-часы главного арбитра, надел их на руку и отошел в сторону, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, передает Газета.ру .

Ночной матч в США между Парагваем и Турцией подарил зрителям сразу несколько поводов для разговоров. Сборная Парагвая одержала минимальную победу со счетом 1:0, а единственный мяч забил как раз Матиас Галарса. Однако его имя оказалось в центре внимания не только из-за гола, но и из-за курьезного инцидента с участием главного арбитра встречи Ивана Бартона.

В компенсированное время первого тайма на поле вспыхнула потасовка. Судья бросился разнимать игроков, и в суматохе с его руки соскочили смарт-часы. Гаджет упал на газон, и его тут же подобрал Галарса. Футболист, не долго думая, надел часы на собственную руку и демонстративно отошел в сторону. Этот момент попал в прямую трансляцию, и болельщики в соцсетях мгновенно разделились на два лагеря: одни возмущались «кражей века», другие — смеялись над находчивостью игрока.

Интересно, что уже во втором тайме арбитр вновь появился на поле с часами на руке. Как именно гаджет вернулся к владельцу — осталось загадкой. Ни судья, ни представители команд не комментировали этот эпизод, а видеоповторы не зафиксировали момент передачи.

Впрочем, для Галарсы матч завершился не так весело: в концовке второго тайма он получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир впервые проходит одновременно в трех странах — США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию.

Ранее сообщалось, что у Германии новый лидер, а голкипер Кюрасао установил рекорд.