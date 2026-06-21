Пицца как из печи, орехи за 2 минуты: лайфхаки для аэрогриля
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Аэрогриль перестал быть просто модным гаджетом для картошки фри — сегодня это полноценная конвекционная печь, способная творить чудеса с любыми продуктами. Но чтобы получить ту самую идеальную корочку, недостаточно просто закинуть еду в корзину. REGIONS со ссылкой на CityMagazine собрал 10 рабочих секретов, включая неочевидные лайфхаки с хлебом, водой и лимоном, а также правила безопасности, о которых забывают даже опытные пользователи.
Главное правило: воздух должен дышать
Аэрогриль работает за счет мощной циркуляции раскаленного воздуха, которая и создает хрустящую корочку. Однако эта же особенность становится главным врагом неаккуратных поваров. Перегруженная корзина блокирует поток, и вместо запеченного блюда получается тушеное. Эксперты CityMagazine подчеркивают: между кусками продуктов должно оставаться пространство, иначе горячий воздух просто не сможет циркулировать.
10 лайфхаков для идеального результата
- Хлебная подушка на дно чаши. Ломтик хлеба, помещенный под решетку, впитывает стекающий жир от бекона или куриных крыльев. Это предотвращает задымление и появление неприятного запаха. Важно, чтобы хлеб не касался нагревательного элемента и не перекрывал вентиляцию.
- Вода для реанимации пиццы. Чтобы разогреть вчерашнюю пиццу без эффекта «резинового» сыра, эксперты советуют поставить в чашу металлическую емкость с водой или просто капнуть несколько капель на дно. Температура 160-180 градусов вернет корочке хруст, а сыру — тягучесть. Вода должна быть строго в металлической посуде.
- Силиконовые формы для мелочи. Мелкие нарезки, орехи и смеси имеют привычку разлетаться под мощным потоком воздуха. Термостойкие силиконовые формы фиксируют продукты на месте и защищают от хаотичного перемещения.
- Орехи за 2-3 минуты. Аэрогриль мгновенно раскрывает вкус орехов и семян. Температура 150-160 градусов, постоянное встряхивание — и через пару минут ароматная закуска готова. Без встряхивания орехи подгорают за секунды.
- Яйца в скорлупе без кастрюли. Аэрогриль заменяет традиционную варку. Яйца запекаются в скорлупе за 10-15 минут в зависимости от мощности. Безопасная внутренняя температура для яичных блюд — 71 градус.
- Перфорированная бумага для хруста. Чтобы вернуть хруст вчерашней картошке фри, на дно корзины кладут перфорированную бумагу. Она должна быть плотно прижата продуктами, иначе мощный вентилятор затянет ее в лопасти.
- Масляная подготовка сэндвичей. Хлеб для тостов или сэндвичей слегка смазывают сливочным маслом. Если готовятся роллы, тортильи или конвертики, их фиксируют деревянными зубочистками, предварительно смоченными в воде. Иначе мощный поток развернет или сдует легкие заготовки.
- Цитрусовый барьер для рыбы. При запекании лосося, белой рыбы или куриной грудки на куски выкладывают дольки лимона. Они насыщают волокна соком и одновременно снижают распространение резкого рыбного или мясного запаха по всей кухне.
- Термометр вместо глазомера. Визуальная корочка не гарантирует готовность внутри. Эксперты настаивают на использовании кулинарного термометра. Рыба достигает безопасности при внутренней температуре 63 градуса, а птица и любые разогретые остатки еды должны прогреваться до 74 градусов для уничтожения патогенных бактерий.
- Правило разогрева с соусом. Чтобы запеченное мясо или овощи остались сочными, а не сухими, перед закладкой продукты слегка сбрызгивают маслом или маринадом. Это создает паровую подушку и удерживает влагу внутри волокон.
Главная ошибка ухода: не откладывайте мытье
Самый частый просчет владельцев аэрогрилей — откладывание мытья чаши на потом. Жир намертво пригорает к покрытию, превращаясь в трудновыводимый налет, который специалисты в шутку называют «присохшей археологией».
Правила правильной очистки:
- Дождаться полного остывания прибора.
- Вымять съемную корзину теплой водой с жидким моющим средством.
- Использовать исключительно мягкую губку.
- Жесткие металлические щетки категорически запрещены — они безвозвратно уничтожают антипригарный слой.
Для устранения стойких запахов эксперты рекомендуют добавить сок лимона в воду для замачивания. Однако лить воду в электрические узлы корпуса строго запрещено — это выводит прибор из строя.
«Самый важный секрет хрустящей корочки — не перегружать корзину и всегда использовать перфорированную бумагу для жирных продуктов. Но большинство людей игнорируют эти простые правила, а потом винят технику», — отметили эксперты CityMagazine.
Интересно, что технология аэрогриля основана на эффекте конвекции, который был открыт еще в XVIII веке, но в кулинарии начал применяться только в последние десятилетия. Первые бытовые аэрогрили появились на рынке в начале 2000-х и воспринимались как дорогая игрушка. Сегодня, по данным статистики продаж, аэрогрили входят в топ-5 самых покупаемых кухонных приборов в России, обгоняя даже мультиварки. Причина — скорость приготовления и возможность отказаться от большого количества масла, что делает блюда более полезными. Кстати, профессиональные шеф-повара все чаще используют аэрогрили на домашних кухнях для разогрева ресторанных блюд, утверждая, что они дают лучший результат, чем обычная микроволновая печь. Еще один любопытный факт: в аэрогриле можно сушить травы и грибы, делая это за считанные минуты при минимальной температуре, без потери аромата и цвета.