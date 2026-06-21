Россиян массово задерживают в Таиланде

Власти Таиланда резко ужесточили иммиграционный контроль, начав массовую кампанию против нарушителей визового режима, передает MK.RU со ссылкой на Mash. Российских туристов и релокантов предупреждают о высоких рисках депортации даже при транзитных пересадках, а МИД РФ добавил к этим проблемам угрозу экстрадиции по запросам американских спецслужб.

Популярное направление для зимнего отдыха и долгосрочного проживания превращается в зону повышенного риска. Королевство Таиланд свернуло программу лояльности к иностранным гостям и взялось за наведение порядка на границе. Главными мишенями иммиграционной службы стали так называемые «бордер-раны» или «визараны» — практика многократного выезда из страны и немедленного возвращения для обнуления срока пребывания. Однако под удар попали не только злостные нарушители, но и обычные путешественники, оказавшиеся не в том месте и не в то время.

Статистика говорит сама за себя: только в 2025 году из страны принудительно выдворили более сотни граждан России. В январе 2026 года к этому списку добавились еще двадцать человек. Всего же с начала года отказ во въезде получили около трех тысяч иностранцев. Среди них оказались люди самых разных возрастов и статусов, что свидетельствует о системном характере новых проверок.

Ярким примером непредсказуемости ситуации стала история 18-летнего юноши из Якутии. Молодой человек летел к отцу во Вьетнам с пересадкой в Бангкоке. В аэропорту Суварнабхуми он вышел из транзитной зоны для регистрации на следующий рейс, но вместо посадки оказался в центре временного содержания. Иммиграционные офицеры изъяли паспорт, сославшись на молодой возраст пассажира и использование услуг лоукостера. Парадокс заключался в том, что парень никогда не занимался «бордер-ранами», а в Таиланде был лишь два года назад. Итогом стало принудительное возвращение в Шарджу и необходимость покупать дорогие билеты через Индию с оформлением дополнительной визы.

Подобные инциденты затронули и других россиян. В списке задержанных фигурируют женщина с двойным гражданством России и Израиля, а также пожилая пенсионерка, направлявшаяся на отдых в Паттайю. Власти подтвердили: усиленный контроль в главном аэропорту страны теперь может коснуться любого, кто часто посещает королевство или вызывает подозрения у пограничников.

Ситуацию осложняет и геополитический фактор. Министерство иностранных дел России выпустило отдельное предупреждение, касающееся безопасности граждан. По данным ведомства, Таиланд остается одной из площадок, где американские правоохранительные органы активно отслеживают россиян. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что между Бангкоком и Вашингтоном действует договор об экстрадиции. Дипломаты настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в эту страну, включая даже короткие транзитные пересадки, тем, кто может представлять интерес для американских спецслужб.

Изменения коснулись и сроков пребывания. Вместо ранее действовавшего 60-дневного безвизового режима, который вводился как мера поддержки туризма, вернулся стандартный 30-дневный лимит. Это означает, что планировать отпуск теперь нужно с большей тщательностью. Кроме того, власти объявили войну нелегальной удаленной работе: использование туристической визы для заработка становится основанием для депортации.

Эксперты советуют российским путешественникам перед покупкой билетов внимательно изучать актуальные требования миграционного законодательства Таиланда. Главное правило текущего сезона — строгое соблюдение сроков нахождения в стране и максимальная прозрачность целей визита. Для многих оптимальным решением может стать выбор альтернативных маршрутов, исключающих пересадки в аэропортах Королевства.