Летняя мозоль может стать смертельной: врач назвала группы риска

Летняя обувь, активные прогулки и жара часто оборачиваются потертостями и мозолями, которые большинство людей привыкли игнорировать. Однако для определенных категорий россиян даже небольшая царапина на стопе может перерасти в серьезную угрозу здоровью. Врач-дерматолог Полина Ражева в интервью RT объяснила, кому стоит отнестись к летним повреждениям кожи с особым вниманием.

С приходом тепла ноги получают дополнительную нагрузку: открытая обувь, песок, длительные пешие маршруты — все это провоцирует появление мозолей и потертостей. Для здорового человека такая неприятность — лишь временное неудобство. Но есть категории пациентов, для которых мелкая ранка на подошве может стать началом серьезных осложнений.

В первую очередь в зоне риска, по словам эксперта, находятся люди с сахарным диабетом. Из-за нарушения кровоснабжения и снижения чувствительности нервных окончаний они могут просто не заметить повреждение. А дальше — инфекция, воспаление и даже угроза ампутации. Впрочем, диабет — не единственный фактор. В группу повышенного риска также входят:

пациенты с иммунодефицитными состояниями (онкология, болезни крови);

люди с хроническими заболеваниями кожи;

страдающие варикозом и атеросклерозом — из-за плохого кровотока;

пациенты с избыточным весом (повышенное трение и потливость мешают заживлению);

обладатели плоскостопия — из-за неравномерного распределения нагрузки;

пожилые люди — с возрастом кожа становится сухой и теряет эластичность.

Для всех перечисленных категорий любая, даже самая безобидная мозоль — это входные ворота для бактерий. Воспаление может начаться локально: покраснение, боль, отек, гной. Но в тяжелых случаях инфекция проникает вглубь, в подкожно-жировую клетчатку, и при неблагоприятном сценарии способна распространиться по кровотоку. Это уже жизнеугрожающее состояние, требующее срочной госпитализации.

Как избежать таких последствий? Врач рекомендует при обнаружении повреждения сразу обработать его водным раствором антисептика, например хлоргексидином. Затем наложить стерильную повязку — пластырь или бинт. Менять повязку следует ежедневно. Если же вокруг ранки появляется усиливающееся покраснение, отек или гнойные выделения, а также поднимается температура, медлить нельзя — необходим визит к хирургу или в травмпункт.

Врачи напоминают: бдительность в вопросах ухода за стопами летом — это не излишняя тревожность, а необходимая мера для тех, у кого здоровье и без того требует повышенного внимания.