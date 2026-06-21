Министр здравоохранения Подмосковья поздравил коллег с Днем медика

В День медицинского работника Максим Забелин, заместитель председателя правительства Московской области и глава регионального Минздрава, обратился к своим коллегам с искренними словами признательности. Он подчеркнул, что подмосковная система здравоохранения объединяет более 76 тысяч профессионалов, каждый из которых достоин уважения за преданность делу, выдержку и готовность прийти на помощь в любой ситуации. В своем выступлении министр отдельно поблагодарил ветеранов отрасли и наставников, а также всех, кто обеспечивает слаженную работу лечебных учреждений — от врачей до технического персонала.

В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто каждый день сталкивается с болью и надеждой, спешит на помощь и делает все возможное для спасения человеческих жизней. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона поздравил коллег с Днем медицинского работника, подчеркнув, что система здравоохранения Подмосковья объединяет более 76 тысяч настоящих профессионалов. Это врачи, медсестры, фельдшеры и все, кто ежедневно оказывает помощь жителям и гостям региона.

В своем обращении министр отметил, что отрасль активно пополняется молодыми кадрами — ежегодно более двух тысяч выпускников медицинских вузов и колледжей приходят работать в Подмосковье. Этот выбор, по словам главы ведомства, вселяет уверенность в будущем региональной медицины. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов здравоохранения, которые остаются наставниками для молодых специалистов, передают опыт и помогают сделать первые шаги в профессии.

Министр также напомнил, что успех работы медицинской системы зависит не только от врачей. Важную роль играют административный персонал, экономисты, водители, работники хозяйственных служб и все те, кто поддерживает порядок в поликлиниках, стационарах и фельдшерско-акушерских пунктах.

Завершая поздравление, министр пожелал каждому работнику здравоохранения крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов, напомнив, что их труд — это главная опора системы, сохраняющей главную ценность — жизнь человека.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников медицинской сферы с професиональным праздником.