Летняя суперъягода: названа неожиданная польза жимолости для здоровья

Жимолость — одна из самых ранних летних ягод, которая содержит витамины, антиоксиданты и другие биологически активные вещества. Диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS рассказала, чем полезна эта ягода: она укрепляет иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую систему и улучшает пищеварение. Однако эксперт предупредила: жимолость не является лекарством, а ее польза проявляется только в составе сбалансированного рациона.

Жимолость — отличный источник витамина С, который играет ключевую роль в работе иммунной системы. В сочетании с антиоксидантами ягода помогает организму противостоять вирусным инфекциям. Однако диетолог подчеркивает: рассматривать жимолость как лекарство нельзя. Ее польза раскрывается только в комплексе с полноценным питанием.

Темно-синий цвет ягоды обусловлен антоцианами — природными пигментами, которые приносят серьезную пользу. Они предотвращают окисление «плохого» холестерина, укрепляют сосудистые стенки, улучшают микроциркуляцию крови и оказывают противовоспалительное действие.

Кроме того, жимолость богата калием и магнием. Магний действует как природный релаксант для сердечной мышцы, а калий обеспечивает легкий мочегонный эффект, помогая при отеках. Ягода полезна для профилактики гипертонии и атеросклероза, хотя и не заменяет лекарства.

Высокое содержание пищевых волокон делает жимолость полезной для кишечника. Клетчатка способствует нормальной работе ЖКТ, поддерживает здоровую микрофлору и улучшает пищеварение. Органические кислоты в составе ягоды стимулируют выработку пищеварительных соков. Особенно полезна ягода тем, кто склонен к запорам.

Несмотря на полезные свойства, жимолость подходит не всем. С осторожностью ее следует употреблять людям с индивидуальной непереносимостью, склонностью к аллергии и при обострении некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Примечательно, что жимолость — одна из первых ягод, которые созревают в средней полосе. Она появляется на кустах уже в июне, опережая клубнику и смородину. При этом в свежем виде ягода сохраняет полезные свойства всего несколько дней, поэтому ее часто замораживают или перетирают с сахаром.В народной медицине жимолость использовали не только как общеукрепляющее средство, но и для лечения малярии и желудочных расстройств. Современные исследования подтверждают: антоцианы, содержащиеся в ягоде, действительно обладают мощным антиоксидантным действием, превосходя по эффективности многие другие ягоды. Однако врачи напоминают: злоупотреблять жимолостью не стоит — достаточно горсти свежих ягод в день, чтобы получить пользу без риска для здоровья.