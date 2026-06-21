Ночной кошмар в «Орленке»: неадекватный мужчина напал на детей в лагере

В Республике Тыва произошло чрезвычайное происшествие в детском лагере «Орленок», расположенном на берегу озера Чагытай. Пьяный 25-летний мужчина проник в один из жилых корпусов и напал на находившихся там подростков, повредив при этом мебель. Нападавшего задержали сотрудники лагеря и передали полиции.

По данным регионального управления МВД, на территорию детского учреждения проник 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник направился прямо в один из корпусов, где находились дети. Он не только набросился на них, но и начал крушить мебель. Крики и шум привлекли внимание персонала лагеря, который среагировал на происходящее. Сотрудникам удалось самостоятельно обезвредить агрессора и удерживать его до прибытия полицейских.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие несовершеннолетние получили необходимую медицинскую помощь на месте.

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