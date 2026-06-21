Крым скорбит: раскрыты последствия атаки БПЛА на Керченский полуостров

Ночная атака беспилотников на Керченский полуостров привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. По официальным данным главы Крыма Сергея Аксенова, погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.

Очередная воздушная атака на Крым обернулась тяжелыми потерями. В ночь на 21 июня беспилотники нанесли удар по объектам на Керченском полуострове, и под удар попали не только военные цели — жертвами стали мирные жители. Глава республики Сергей Аксенов оперативно сообщил в своем Telegram-канале цифры: четыре человека погибли, 28 пострадали. Все раненые, по предварительным данным, находятся под наблюдением врачей.

Сразу после атаки на место ЧП выдвинулись оперативные группы МЧС, медики и правоохранители. Спасатели разбирают завалы и проверяют прилегающие территории на предмет новых угроз. Аксенов подчеркнул, что лично координирует действия всех служб и держит ситуацию под постоянным наблюдением.

Как уточнили в оперштабе, основными целями дронов стали объекты в районе Керченской переправы. Один из беспилотников атаковал паром «Панагия» в Темрюкском районе — в результате инцидента двое пострадавших, один из которых впоследствии скончался. Другой дрон вызвал возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Огонь удалось локализовать, однако масштаб разрушений еще предстоит оценить.

Помимо ударов по инфраструктурным объектам, обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома в двух муниципалитетах края. К счастью, обитатели этих зданий не пострадали, однако конструкции строений получили повреждения.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Расследование обстоятельств атаки продолжается.

Ранее сообщалось, сколько дронов сбили над регионами России 21 июня.