«Уфа» получила техническое поражение за неявку на матч в Хабаровск

Неожиданный скандал разразился в Первой лиге. ФК «Уфа», ведущий борьбу за выживание, не смог вылететь на матч в Хабаровск — рейс задержали из-за угрозы БПЛА. Несмотря на уважительную причину, клубу засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Что произошло

Матч «СКА-Хабаровск» — «Уфа» должен был состояться 3 мая. Футболисты «Уфы» должны были 2 мая вылететь по маршруту Уфа — Новосибирск — Хабаровск. Однако над территорией Башкортостана был объявлен режим «Ковер» из-за угрозы БПЛА. Рейс задержали на четыре часа. Клуб аннулировал билеты, так как на стыковочный рейс все равно не успевал.

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе рассказал, что как только стало известно о задержке рейса, представитель клуба взялся звонить в ФНЛ с объяснениями и просьбой перенести игру. Изначально была идея перенести матч на 4 мая, но «Уфа» не успевала и к этой дате — билетов не было.

Сложность еще и в том, что сезон заканчивается, и резервных дат для переноса просто нет.

Аргументы КДК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, что «Уфу» наказали за легкомысленность и непрофессионализм.

Фото: [ Футболисты «Уфы» в ожидании рейса/ФК «Уфа» ]

«Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение КДК, потому что КДК рассматривал не вопрос о том, была ли задержка рейса. Этот факт принимался во внимание. Ключевой вопрос был другим: почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным. Стыковка с рейсом из Новосибирска в Хабаровск после вылета из Уфы была всего 47 минут. Так был спланирован этот маршрут», — сказал Григорьянц.

Он указал, что «Уфа» могла прилететь в Новосибирск другим рейсом, поскольку из столицы Сибири можно добраться до Хабаровска и другими авиакомпаниями.

Инсайдер Иван Карпов указал, что большинство клубов прилетают в Хабаровск за день игры (хотя это и не прописано в регламенте). «Уфа» же поступила слишком безответственно, за что ее и наказали.

Тут же родилась конспирологическая версия о том, что «Уфа» не особенно-то и хотела лететь в Хабаровск: очки добыть там в любом случае непросто, а так — игру перенесут, и с этим можно будет разобраться как-нибудь попозже.

Фото: [ ФК «Уфа» ]

Что дальше

«Уфа» занимает 15-е место в Первой лиге, от зоны вылета клуб, еще не так давно игравший в РПЛ, отделяет всего два очка. Впереди непростые игры — с «Ротором» и «Спартаком» из Костромы, командами, которые сражаются за попадание в стыки.

Клуб ждет получения официальных документов и готовится оспаривать решение КДК, вплоть до иска в Спортивный арбитражный суд (CAS).