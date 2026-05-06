Топ-популярных авто в Подмосковье-2026: динамика рынка, популярные модели и изменения в спросе

Аналитики платформы «Авито Авто» провели масштабное исследование рынка подержанных автомобилей. Специалисты изучили базу объявлений, которые были размещены профессиональными продавцами на площадке в первом квартале 2026 года. Данные собирались как в целом по России, так и отдельно по Московской области. Полученные результаты эксклюзивно для REGIONS прокомментировали эксперты сервиса. Они рассказали, какие автомобильные марки и конкретные модели пользуются наибольшим спросом у покупателей в регионе, перечислили модели, которые заметно потеряли в цене, а также описали общую текущую структуру предложения на вторичном рынке.

Какие марки выбирают в Подмосковье

Согласно информации «Авито Авто», на рынке Московской области уверенную популярность удерживает отечественный бренд.

Марка LADA заняла первое место по доле интереса со стороны покупателей — 10,9% от общего числа просмотров.

Вторую строчку рейтинга занял немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz с показателем 7%.

Замыкает тройку лидеров японская Toyota (6,5%).

Далее в топ-5 расположились Kia (6,2%) и BMW (6,1%).

Что касается конкретных моделей у профессиональных продавцов, то здесь наибольшим спросом пользуются сразу два автомобиля. Toyota Camry и Ford Focus собрали 2,3% и 2,2% от общего количества просмотров соответственно.

Остальные позиции в первой десятке распределились следующим образом: Kia Rio и Hyundai Solaris — по 1,9% каждая; LADA Priora и Mercedes-Benz E-класс — по 1,8%; BMW 5 серии и Volkswagen Polo — по 1,6%; LADA Granta — 1,4%; LADA 2114 Samara — 1,3%.

Аналитики также зафиксировали заметный рост потребительского интереса к отдельным моделям. Так, спрос на LADA Kalina вырос на внушительные 76%. Практически на 44% увеличился интерес к Kia Rio. А компактный Mercedes-Benz E-класс стал привлекать покупателей на 39,7% чаще, чем годом ранее.

Кроссоверы бьют рекорды: почему внедорожники так популярны

Категория автомобилей повышенной проходимости, включающая как классические внедорожники, так и более комфортные городские кроссоверы (SUV), демонстрирует настоящий бум популярности у жителей Подмосковья. В первом квартале 2026 года спрос на эту категорию среди предложений профессиональных продавцов в регионе вырос сразу на 42,3%. Это почти вдвое выше, чем рост интереса к остальным типам кузова. В масштабах всей России доля SUV в общем объеме предложения от профессионалов за последние два года увеличилась на 2 процентных пункта и теперь составляет ровно 30%.

В Московской области рейтинг наиболее востребованных моделей повышенной проходимости выглядит следующим образом.

Лидирует премиальный BMW X5 — 3,7% от всех просмотров кроссоверов и внедорожников.

На втором месте расположилась легендарная LADA 4×4, известная в народе как «Нива» (3,4%).

Далее идут Chevrolet Niva и японский Toyota Land Cruiser (по 2,3% каждая).

Замыкают топ-10 Mitsubishi Outlander (2,2%), Kia Sportage, Nissan X-Trail и Volkswagen Tiguan (по 2,1%), Toyota Land Cruiser Prado (2%), а также бюджетный Renault Duster (1,9%).

Самый сильный скачок спроса за год зафиксирован у сразу нескольких моделей. Интерес к Lexus LX и Mazda CX-5 вырос в 2,4 раза (на 140%) по каждой. Практически такую же динамику показала Chevrolet Niva — спрос на нее увеличился в 2,3 раза (на 130%).

Фото: [ REGIONS/Сгенерировано нейросетью ]

Цены падают: какие авто стали доступнее

По итогам первого квартала 2026 года средняя стоимость автомобиля с пробегом у профессиональных перекупщиков в Московской области составила 1,6 млн руб. При этом многие из популярных моделей существенно потеряли в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2025 года.

Абсолютным лидером по темпам удешевления стал бизнес-седан. BMW 5 серии потерял в цене 18% и теперь стоит в среднем 1,8 млн руб. Следом за ним расположился Volkswagen Polo, подешевевший на 13% (средняя цена — 786 тыс. руб.). LADA Granta и Hyundai Solaris потеряли по 11% каждая (520 тыс. и 859 тыс. руб. соответственно). Замыкает пятерку лидеров LADA Priora с падением цены на 10% (средняя цена — всего 286 тыс. руб.).

Средняя цена подержанного кроссовера или внедорожника (SUV) в Московской области ожидаемо выше и составляет 2,7 млн руб. Рекордное снижение средних цен зафиксировано у следующих моделей. Renault Duster подешевел на 16%, теперь его можно приобрести в среднем за 1 млн руб. Toyota Land Cruiser Prado потерял 14% цены (средняя стоимость — 3,4 млн руб.). Volkswagen Tiguan стал доступнее на 13% (1,7 млн руб.). Chevrolet Niva подешевела на 12% (цена опустилась до 403 тыс. руб.). Kia Sportage показал снижение на 9% (средняя цена — 1,4 млн руб.).

Кто диктует моду на вторичном рынке: топ продавцов и моделей

Исследование также позволило выяснить, какие автомобили профессиональные продавцы чаще всего выставляют на продажу в Московской области. По итогам первого квартала 2026 года в структуре предложения лидирует отечественная LADA — 9,6% от всех объявлений.

Далее в рейтинге следуют BMW (6,5%), Mercedes-Benz (6,3%), Kia и Ford (по 5,9%), Volkswagen (5,7%) и Hyundai (5,4%).

Среди конкретных моделей чаще всего продавцы выставляют на продажу Ford Focus (2,6% объявлений).

На втором месте по объему предложения расположились Hyundai Solaris и BMW 5 серии (по 1,5% каждая).

Третью позицию занимает Toyota Camry с долей 1,4%.

В первую семерку также входят Kia Rio, LADA Granta и Skoda Octavia — каждая из этих моделей набрала по 1,3% среди всех объявлений.

В сегменте подержанных кроссоверов и внедорожников (SUV) предложение в Подмосковье распределилось следующим образом.

Самой распространенной моделью оказался BMW X5 — 3,8% от всех объявлений в категории.

На втором месте LADA 4×4 (Нива) — 2,6%.

Замыкает тройку лидеров Toyota Land Cruiser — 2,1%.

Также в первую пятерку вошли Chevrolet Niva и Kia Sportage, каждая из которых набрала по 2% от общего объема предложения.

«Мы видим, как постепенно меняется отношение к профессиональным продавцам: согласно нашим исследованиям в целом по России, 51% респондентов готовы купить авто у этого сегмента рынка, а при наличии отметки „Надежный продавец“ — еще на 4 процентных пункта больше. Эта трансформация стала возможной благодаря развитию цифровых сервисов и инструментов, повышающих доверие: системе модерации объявлений, верификации продавцов, рейтингу и отзывам о продавцах, а также таким продуктам, как Автотека и Авито Оценка», — отметил Сергей Хахулин, директор бизнес‑направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто.

