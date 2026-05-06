Сорняки, борщевик и угроза ЛЭП: что делать с бесхозным участком — пошаговая инструкция

Проблема заброшенных, бесхозных земельных участков является одной из самых острых для дачников. С территории, за которой никто не ухаживает, сорняки переползают через забор на соседние наделы. Разросшиеся деревья, соприкасаясь с проводами, создают реальную угрозу аварийного отключения линий электропередачи (ЛЭП). При этом найти владельца земли, чтобы договориться об уборке, часто не представляется возможным. О том, какие законные способы решения этой проблемы существуют, изданию REGIONS рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы от Московской области (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин.

Главное правило: никакого самовольного вмешательства

По словам парламентария, первое и главное, что нужно усвоить дачникам: само по себе ощущение бесхозности чужого участка не дает никакого права занимать соседнюю землю или совершать на ней какие-либо действия.

«Даже самый запущенный участок, скорее всего, имеет собственника — и только он вправе им распоряжаться», — подчеркнул Никита Чаплин.

По информации парламентария, за самовольное занятие чужой земли законом предусмотрено административное наказание в виде денежного взыскания. Для граждан размер штрафа рассчитывается как 1–1,5% от кадастровой оценки участка. При этом минимальная планка санкции установлена на уровне 5 тыс. руб. В случае, когда кадастровая стоимость надела не определена, нарушителю грозит штраф в пределах от 5 до 10 тыс. руб.

По данным парламентария, на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) ни само товарищество, ни соседи, ни третьи лица не имеют права самовольно: занимать чужой участок, разбивать на нем огород, косить траву или ремонтировать расположенные на нем постройки.

Как найти владельца и выкупить участок

Первый шаг к решению проблемы — установить имя и контактные данные официального собственника. По словам Чаплина, это можно сделать несколькими способами.

Самый простой путь — обратиться к председателю СНТ (если участок входит в состав товарищества).

Второй способ — запросить официальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Этот документ покажет точные данные о действующем владельце и, что немаловажно, о возможных юридических обременениях.

Третий метод — воспользоваться публичной кадастровой картой, если известен кадастровый номер интересующего надела.

Когда владелец земли найден, с ним можно и нужно попытаться договориться о добровольной покупке или долгосрочной аренде. Это, как подчеркнул депутат, является самым быстрым, надежным и юридически безопасным путем.

Если собственника нет: процедура признания земли бесхозной

По информации Никиты Чаплина, если в результате поисков выяснится, что записи о собственнике в ЕГРН нет, прежний владелец умер и не оставил наследников, либо документально подтвержден его отказ от прав на надел, то такая земля может быть признана бесхозной.

Процедура выглядит следующим образом. Орган местного самоуправления (администрация) ставит такой участок на специальный учет как бесхозяйный. По истечении одного года (а для некоторых видов объектов — через три месяца) муниципалитет получает право обратиться в суд с исковым заявлением для признания права муниципальной собственности на этот участок.

После того как суд вынесет положительное решение, землю выставляют на публичные торги, где ее и может приобрести любой желающий. Как уточнил парламентарий, при наличии законных наследников земля переходит к ним. Если же наследников нет, имущество признается выморочным и автоматически переходит в собственность муниципалитета.

Борщевик, сорняки и ответственность собственников

С 1 марта 2026 года, напомнил Чаплин, вступил в силу новый федеральный закон. Он обязывает всех без исключения землепользователей — в том числе владельцев давно заброшенных участков — активно бороться с распространением борщевика и других опасных сорных растений.

По словам депутата, если участок не используется по назначению более трех лет подряд либо используется с грубым нарушением разрешенного вида деятельности, заинтересованное лицо (например, сосед, чьи права нарушаются) может подать официальную жалобу в местную администрацию.

В таком случае, как подчеркнул спикер, муниципалитет получает право обратиться в суд с иском об изъятии такого участка у нерадивого собственника за ненадлежащее использование.

Деревья у ЛЭП: кто и что должен делать

В охранных зонах линий электропередачи действуют строгие обязательные правила, пояснил Никита Чаплин. Без письменного согласования с сетевой организацией здесь запрещено как сажать новые деревья, так и вырубать уже существующие.

Однако, по данным парламентария, обязанность по профессиональной обрезке и вырубке деревьев и кустарников, которые угрожают целостности проводов и опор ЛЭП, лежит именно на предприятиях, обслуживающих эти линии. Они проводят такие работы за свой счет, но после обязательного согласования с органами местного самоуправления.

Если деревья, растущие на заброшенном соседнем участке, создают реальную угрозу для линий электропередачи, Чаплин рекомендует действовать следующим образом.

Сообщить о нарушении охранной зоны в сетевую организацию (например, в «Россети»).

Дождаться, пока специалисты организации самостоятельно проведут необходимую вырубку.

Депутат предупредил, что самостоятельная вырубка деревьев на чужом земельном участке категорически запрещена законом и является нарушением, влекущим ответственность по статьям 9.7, 9.8, 9.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Краткий алгоритм действий от эксперта

Никита Чаплин предложил дачникам следующий порядок действий для законного решения проблемы заброшенных участков.

Запросить выписку из ЕГРН, чтобы выяснить, есть ли у проблемного участка официальный собственник.

Если владелец есть — попытаться договориться с ним о покупке или аренде земли.

Если участок заброшен, зарос борщевиком и не используется — подать жалобу в местную администрацию.

При систематическом нарушении закона такой участок могут изъять через суд. Если растущие на участке деревья угрожают линиям электропередачи — сообщить об этом в сетевую организацию, так как они обязаны провести вырубку.

И главное: ни в коем случае не занимать участок самовольно — это грозит не только крупным штрафом, но и потенциальным риском привлечения к уголовной ответственности.

«Терпение и законный подход рано или поздно приведут к результату», — подытожил Никита Чаплин.

