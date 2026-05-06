Май — это ключевой, переломный месяц для тех, кто выращивает озимый чеснок. Именно в этот период закладывается то, ради чего огородники и возятся с грядками: размер будущей головки, количество зубков и, что особенно важно, лежкость урожая. Если в апреле растение активно наращивало зеленые перья, то в мае оно переключается на формирование подземной части — той самой луковицы. Пропустить майские обработки — значит, с высокой долей вероятности получить на выходе мелкие, рыхлые головки, которые не долежат даже до новогодних праздников. REGIONS разобрался , как гарантированно получить богатый урожай.

Почему май так важен для озимого чеснока

Биология озимого чеснока такова, что пик формирования головки приходится именно на последний месяц весны. В начале мая растение активно наращивает листовую массу, его корневая система к этому моменту уже достаточно мощная. В середине месяца стартует процесс закладки зубков и формирования луковицы. В этот период чеснок нуждается в питании как никогда. К концу мая растение переключается на налив головки, и листья перестают расти в высоту.

4 этапа обработок озимого чеснока в мае 2026 года

Этап 1. Подкормка азотом и калием (1–5 мая). Когда чеснок тронулся в рост, его необходимо «разбудить» с помощью азота, но при этом уже нужно учитывать будущее формирование головки, поэтому калий тоже обязателен.

Рецепт рабочей смеси на 10 литров воды:

1 столовая ложка мочевины (карбамида) — источник азота для зелени;

1 столовая ложка калимагнезии — калий нужен для закладки зубков;

50 мл гумата калия — это вещество улучшает усвоение питательных элементов.

Вносить смесь нужно строго под корень, избегая попадания на перья. Расход — 5 литров на 1 квадратный метр грядки.

«В этом году весна ранняя, но возможны возвратные заморозки до 10 мая. Если ночью обещают минус, накройте чеснок спанбондом № 30 — холод тормозит усвоение азота, и подкормка пройдет впустую», — рекомендует агроном из Люберец Николай Захаров.

Этап 2. Вторая подкормка — фосфор и калий (15–20 мая). Это самая важная подкормка, отвечающая за размер головки. Азот на этом этапе нужно полностью исключить — он уйдет не в луковицу, а в листву.

Рецепт на 10 литров воды:

1 столовая ложка монофосфата калия (идеальный источник фосфора и калия для формирования крупных луковиц);

1 стакан просеянной древесной золы (залить кипятком и настоять сутки, процедить, затем добавить в раствор).

Для тех, кто предпочитает органическое земледелие, есть альтернатива:

настой золы (1 литр золы на 10 литров воды, настаивать 3 дня) или костная мука, которую заделывают в междурядья (100 граммов на квадратный метр).

Важно: после подкормки чеснок нужно обязательно полить чистой водой, умеренно — калий и фосфор усваиваются только во влажной почве.

Этап 3. Выламывание стрелок (конец мая). Озимый чеснок стрелкуется — это его естественная природная особенность. Если стрелки не удалить, растение направит все свои силы на цветение и образование семян. В результате головка вырастет в два-три раза мельче своего потенциального размера.

Правила удаления стрелок:

Не выдергивать, а выламывать или срезать, когда стрелка свернулась в одно-полутора кольца.

Оставлять пенек высотой 2–3 сантиметра, чтобы не травмировать шейку луковицы.

Самые мощные стрелки (2–3 штуки с целой грядки) можно не трогать — они пригодятся для получения бульбочек (воздушных луковичек, используемых для размножения).

Этап 4. Защита от болезней и вредителей (весь май). Чеснок — культура довольно устойчивая, но в дождливый май его начинают атаковать грибковые инфекции, а в сухую погоду активизируется луковая муха.

Против луковой мухи (период ее активности — с 10 по 25 мая):

посыпать междурядья смесью золы и табачной пыли, взятых в пропорции 1:1 — муха не переносит этот запах;

поливать раз в 10 дней настоем полыни (500 граммов свежей травы на 10 литров воды, настаивать сутки).

По аналогичной схеме действуют и при грибковых инфекциях.

Перьевую часть растения орошают раствором «Фитоспорина-М».

Процедуру проводят дважды, выдерживая между подкормками десятидневный интервал.

Если же кончики листьев начали желтеть, приобретая при этом буроватый оттенок, медлить нельзя — требуется немедленная обработка препаратом «Триходермин». Это средство эффективно защищает посадки от гниения корневой системы.

«В конце мая беру 2 стакана золы на ведро воды, настаиваю трое суток и поливаю чеснок под корень. Головки потом крупные, плотные и хранятся до марта. Но важно: зола должна быть от лиственных пород (береза, осина) — в ней калия в три раза больше, чем от хвойных», — рекомендует люберчанин.

И еще один важный нюанс, который опытные овощеводы называют главным секретом текущего сезона. Речь идет о благоприятных днях для внесения корневых подкормок. В мае 2026 года таковыми считаются 10–11, а также 19–20 числа. Если проводить полив питательными составами именно в эти даты, полезные вещества усваиваются чесноком максимально полно и быстро.

