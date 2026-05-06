Май — решающий месяц для озимого чеснока: как не упустить урожай
Май — это ключевой, переломный месяц для тех, кто выращивает озимый чеснок. Именно в этот период закладывается то, ради чего огородники и возятся с грядками: размер будущей головки, количество зубков и, что особенно важно, лежкость урожая. Если в апреле растение активно наращивало зеленые перья, то в мае оно переключается на формирование подземной части — той самой луковицы. Пропустить майские обработки — значит, с высокой долей вероятности получить на выходе мелкие, рыхлые головки, которые не долежат даже до новогодних праздников. REGIONS разобрался, как гарантированно получить богатый урожай.
Почему май так важен для озимого чеснока
Биология озимого чеснока такова, что пик формирования головки приходится именно на последний месяц весны. В начале мая растение активно наращивает листовую массу, его корневая система к этому моменту уже достаточно мощная. В середине месяца стартует процесс закладки зубков и формирования луковицы. В этот период чеснок нуждается в питании как никогда. К концу мая растение переключается на налив головки, и листья перестают расти в высоту.
4 этапа обработок озимого чеснока в мае 2026 года
Этап 1. Подкормка азотом и калием (1–5 мая). Когда чеснок тронулся в рост, его необходимо «разбудить» с помощью азота, но при этом уже нужно учитывать будущее формирование головки, поэтому калий тоже обязателен.
Рецепт рабочей смеси на 10 литров воды:
- 1 столовая ложка мочевины (карбамида) — источник азота для зелени;
- 1 столовая ложка калимагнезии — калий нужен для закладки зубков;
- 50 мл гумата калия — это вещество улучшает усвоение питательных элементов.
Вносить смесь нужно строго под корень, избегая попадания на перья. Расход — 5 литров на 1 квадратный метр грядки.
«В этом году весна ранняя, но возможны возвратные заморозки до 10 мая. Если ночью обещают минус, накройте чеснок спанбондом № 30 — холод тормозит усвоение азота, и подкормка пройдет впустую», — рекомендует агроном из Люберец Николай Захаров.
Этап 2. Вторая подкормка — фосфор и калий (15–20 мая). Это самая важная подкормка, отвечающая за размер головки. Азот на этом этапе нужно полностью исключить — он уйдет не в луковицу, а в листву.
Рецепт на 10 литров воды:
- 1 столовая ложка монофосфата калия (идеальный источник фосфора и калия для формирования крупных луковиц);
- 1 стакан просеянной древесной золы (залить кипятком и настоять сутки, процедить, затем добавить в раствор).
Для тех, кто предпочитает органическое земледелие, есть альтернатива:
- настой золы (1 литр золы на 10 литров воды, настаивать 3 дня) или костная мука, которую заделывают в междурядья (100 граммов на квадратный метр).
Важно: после подкормки чеснок нужно обязательно полить чистой водой, умеренно — калий и фосфор усваиваются только во влажной почве.
Этап 3. Выламывание стрелок (конец мая). Озимый чеснок стрелкуется — это его естественная природная особенность. Если стрелки не удалить, растение направит все свои силы на цветение и образование семян. В результате головка вырастет в два-три раза мельче своего потенциального размера.
Правила удаления стрелок:
- Не выдергивать, а выламывать или срезать, когда стрелка свернулась в одно-полутора кольца.
- Оставлять пенек высотой 2–3 сантиметра, чтобы не травмировать шейку луковицы.
- Самые мощные стрелки (2–3 штуки с целой грядки) можно не трогать — они пригодятся для получения бульбочек (воздушных луковичек, используемых для размножения).
Этап 4. Защита от болезней и вредителей (весь май). Чеснок — культура довольно устойчивая, но в дождливый май его начинают атаковать грибковые инфекции, а в сухую погоду активизируется луковая муха.
Против луковой мухи (период ее активности — с 10 по 25 мая):
- посыпать междурядья смесью золы и табачной пыли, взятых в пропорции 1:1 — муха не переносит этот запах;
- поливать раз в 10 дней настоем полыни (500 граммов свежей травы на 10 литров воды, настаивать сутки).
По аналогичной схеме действуют и при грибковых инфекциях.
- Перьевую часть растения орошают раствором «Фитоспорина-М».
- Процедуру проводят дважды, выдерживая между подкормками десятидневный интервал.
- Если же кончики листьев начали желтеть, приобретая при этом буроватый оттенок, медлить нельзя — требуется немедленная обработка препаратом «Триходермин». Это средство эффективно защищает посадки от гниения корневой системы.
«В конце мая беру 2 стакана золы на ведро воды, настаиваю трое суток и поливаю чеснок под корень. Головки потом крупные, плотные и хранятся до марта. Но важно: зола должна быть от лиственных пород (береза, осина) — в ней калия в три раза больше, чем от хвойных», — рекомендует люберчанин.
И еще один важный нюанс, который опытные овощеводы называют главным секретом текущего сезона. Речь идет о благоприятных днях для внесения корневых подкормок. В мае 2026 года таковыми считаются 10–11, а также 19–20 числа. Если проводить полив питательными составами именно в эти даты, полезные вещества усваиваются чесноком максимально полно и быстро.
