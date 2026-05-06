Лень и экономия вместо вывоза на полигон: как кусочек Кемерова за зиму стал мусорным хаосом

Весна уверенно вступает в свои права во всех городах Кузбасса. Городские улицы постепенно оттаивают от зимнего сна, коммунальные службы наводят порядок, сгребают в мешки прошлогоднюю листву и скопившийся мусор. Повсюду становится чисто и опрятно. Однако, как выяснилось, далеко не каждый уголок Кемерова может похвастаться преображением. Есть в областной столице место, которое местные жители уже окрестили не иначе как «пластиковым адом», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, речь идет о живописном прежде крае, который ныне погрузился в настоящий мусорный коллапс — гектары плодородной земли оказались во власти тонн отходов, завезенных со всего города. На место трагедии выезжал фотокорреспондент издания «Сибдепо» Дмитрий Верфель.

Расположение свалки особенно шокирует корреспондента издания. Она находится прямо за новыми многоэтажками на бульваре Строителей, который относится к Ленинскому району. На заднем плане возвышается красивый храм святого Архистратига Михаила, а совсем рядом раскинулся элитный коттеджный поселок «Маленькая Италия». На фоне такой благоприятной инфраструктуры, как считает корреспондент издания, невольно ожидаешь увидеть ухоженные европейские пейзажи, клумбы с ароматными тюльпанами, а не гигантские кучи мусора.

«Там, где люди покупали квартиры и коттеджи за десятки миллионов рублей ради тишины и чистого воздуха, теперь стоит удушливая вонь разложения и химии. Местные жители начали обвинять во всем администрацию, свозившую сюда без разбора снег», — отмечено в статье «Онлайн-журнал Сибдепо».

Открывающаяся на месте картина, по мнению корреспондента, выглядит жутко. Километры пустующего, заброшенного поля утопают в гниющей вонючей слякоти. Повсюду валяются горы бытовых отходов — пластик, старые вещи, чей-то хлам. Как только сошел снежный покров, из-под него «выползла» огромная, многолетняя свалка. Она превратила окраину города в тоскливую, безрадостную помойку, вид которой, как считает автор статьи, портит настроение всем проезжающим.

Вместе с корреспондентом посмотреть на мусор прибыли и сотрудники природоохранной прокуратуры.

«По словам сотрудника природоохранной прокуратуры Владимира Сунцова, первые результаты будут уже в мае. Но кто будет убирать весь этот храм? Вопрос риторический. Скорее всего озадачится город и его бюджет или “подарочек” передадут в муниципальный округ. Время покажет», — отметил корреспондент Сибдепо.

