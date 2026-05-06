«Арсенал» стал первым финалистом Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА стал известен первый финалист. «Арсенал» на своем поле обыграл в ответном матче «Атлетико» со счетом 1:0 и по сумме двух встреч превзошел мадридский клуб. Первая игра противостояния завершилась со счетом 1:1.

Хозяева были активнее на протяжении практически всего матча, что на исходе первого тайма вылилось в гол капитана «канониров» Букайо Сака. Во второй половине «Арсенал» надолго зажал «матрасников» на их половине поля, и лишь в концовке матча лондонцы могли немного поволноваться за исход противостояния.

«Арсенал» не играл в финале Лиге чемпионов ровно 20 лет. В сезоне 2005/2006 «канониры» уступили в решающем матче «Барселоне» со счетом 1:2. Теперь команду Микеля Артеты ждет не менее грозный соперник — действующий обладатель трофея ПСЖ или «Бавария».

Парижане и мюнхенцы в первом матче наколотили голов в три раза больше, чем «Атлетико» и «Арсенал» за две игры. ПСЖ взял верх — 5:4, вторая серия этого увлекательного спектакля пройдет 6 мая в Мюнхене.