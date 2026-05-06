Георгиевская лента — не аксессуар: что говорит закон о ее ношении и осквернении

С приближением 9 Мая жители Подмосковья вовсю готовятся встретить День Победы. Горожане украшают дома и улицы праздничной атрибутикой, записываются в колонны «Бессмертного полка» и, разумеется, запасаются георгиевскими ленточками — главным символом памяти о героическом подвиге советских солдат. Именно в этот период многих начинает волновать животрепещущий вопрос: существуют ли на самом деле жесткие законодательные нормы, регламентирующие, как именно следует носить этот символ? И может ли неверно выбранный способ крепления ленты обернуться для гражданина не просто административным штрафом, а настоящим уголовным делом? Разобраться в тонкостях законодательства редакции REGIONS помог юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Статус георгиевской ленты: что говорит закон

По словам эксперта, в федеральном законе № 579 официально закреплен правовой статус георгиевской ленты как символа воинской славы России. В этом же нормативном акте описан ее строгий внешний вид: лента представляет собой сочетание трех черных и двух оранжевых равношироких полос. Закон разрешает использование символа гражданами, организациями и общественными объединениями — при условии, что ношение ленты будет уважительным и не исказит ее изначального значения.

«Никакого обязательного способа завязывания, узла, бантика или строго определенной стороны одежды закон не устанавливает, — пояснил Илья Русяев. — Поэтому само по себе ношение ленты на сумке, рюкзаке, лацкане, в салоне автомобиля или закрепление ее петлей вместо классического бантика нарушением не является».

Когда наступает ответственность

Юрист подчеркнул, что юридическая ответственность наступает исключительно за публичное осквернение символа воинской славы. К действиям, которые закон расценивает как оскорбительные, относятся:

нанесение на ленту надписей нецензурного или провокационного содержания, а также глумливых изображений;

совмещение символа с нацистской атрибутикой;

обливание ленты краской или любыми нечистотами;

демонстративное уничтожение — сжигание или топтание;

использование ленты в любых провокационных сценических постановках с последующей публикацией фото или видео в интернете.

Фото: [ REGIONS/Сгенерировано нейросетью ]

Виды ответственности: уголовная и административная

Для физических лиц, в зависимости от тяжести деяния, применяются санкции, предусмотренные статьей 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По части третьей этой статьи суд может назначить наказание в виде:

штрафа до 3 млн руб.,

обязательных работ на срок до 360 часов,

исправительных работ до одного года,

принудительных работ до трех лет,

лишения свободы на тот же срок с возможным дополнительным запретом занимать определенные должности.

Часть четвертая применяется, если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или если оскорбительные действия транслировались через интернет. В этом случае штраф возрастает до суммы от 2 до 5 млн руб., а срок лишения свободы может достигать пяти лет. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет.

Для юридических лиц, допустивших публичное осквернение георгиевской ленты, применяется часть 4 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Штраф для организаций составляет от 3 до 5 млн руб. Кроме того, возможна и конфискация предмета, содержащего оскорбительные изображения.

Что не считается правонарушением

Илья Русяев обратил особое внимание граждан на то, что случайные бытовые ситуации не являются поводом для вызова полиции. Если лента случайно упала, порвалась от времени, выцвела на солнце или просто испачкалась — состава уголовно или административно наказуемого правонарушения здесь нет. Для привлечения к ответственности закон требует одновременного наличия трех условий: публичности действий, прямого умысла оскорбить символ и, самое главное, демонстративно-глумливого характера поведения.

«Поврежденную ленту разумно снять и заменить, не выбрасывая демонстративно на улице и не снимая шутливых видео с ее порчей», — посоветовал юрист.

Как носить георгиевскую ленту правильно

Юрист пояснил, что закон не устанавливает жестких предписаний относительно способа ношения георгиевской ленты. Единственное требование — относиться к ней аккуратно и уважительно. Традиционно символ воинской славы крепят слева на груди, в районе сердца, либо на лацкане пиджака или воротнике.

Однако, как подчеркнул Русяев, никаких штрафных санкций за отступление от этой традиции не предусмотрено. К примеру, человек может прикрепить ленту к сумке, на антенну автомобиля или даже вплести в косу — и это не будет считаться правонарушением, если его отношение к символу остается почтительным.

«Главное — помнить, что георгиевская лента — это не просто аксессуар, а знак памяти и уважения к подвигу наших предков. Носите ее достойно, и никаких проблем с законом не возникнет», — подытожил Илья Русяев.

