Капризов и Ничушкин отметились шайбами в очном противостоянии

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся один матч. «Колорадо Эвеланш» и во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли обыграли «Миннесота Уайлд». После эпической перестрелки в первой игре (9:6) голов стало меньше, но матч все равно получился результативным — 5:2.

Начало матча пообещало, что голов будет много. Форвард «Колорадо» Мартин Нечас отличился на третьей минуте, а Кирилл Капризов ответил всего шесть секунд спустя.

В дальнейшем в составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландескуг, Николя Руа и Нэтан Маккиннон, а Валерий Ничушкин установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота. «Миннесота» ответила лишь шайбой Маркуса Юханссона, которому ассистировал Данила Юров.

Таким образом, «Колорадо» ведет в серии 2-0, следующие две игры пройдут на домашней площадке «Миннесоты».