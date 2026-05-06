Деньги вернут, но отдых испорчен: что делать туристам после отмены чартеров в Египет
Турдом: началась отмена туров на египетские Мальдивы из-за снятия авиарейсов
Из-за отмены полетной программы в Эль-Аламейн российские путешественники вынуждены искать альтернативные варианты отдыха или соглашаться на возврат средств. Об этом сообщает портал TourDom.ru.
Причины аннуляции туров
Российский туроператор официально свернул полетную программу на популярный курорт Эль-Аламейн, старт которой планировался на 1 июня. Предполагалось, что доставку туристов будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines с технической остановкой в Анталье. Однако, согласно сообщениям участников рынка, рейсы были сняты с расписания. Представители турагентств подтверждают получение массовых уведомлений об аннуляции бронирований, в том числе на ближайшие даты июня.
Условия возврата и варианты компенсации
Несмотря на срыв планов, финансовые потери туристам не грозят. Эксперты уточняют, что аннуляция заявок происходит без начисления штрафных санкций, а уплаченные денежные средства возвращаются в полном объеме. Тем не менее путешественники выражают разочарование, так как многие целенаправленно выбирали именно этот регион из-за уникального цвета воды и более мягкого климата по сравнению с популярными Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.
Доступные альтернативы на рынке
На текущий момент прямые туры в Эль-Аламейн на базе чартерной перевозки исчезли из продажи. В качестве замены организатор отдыха предлагает поездки с использованием регулярных рейсов до Каира, однако стоимость таких турпакетов существенно выше. Путешественникам доступны перелеты компаниями «Аэрофлот» и Egypt Air, а также стыковочные маршруты через Стамбул, но бюджетных способов добраться до «египетских Мальдив» на данный момент практически не осталось.