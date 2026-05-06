Деньги вернут, но отдых испорчен: что делать туристам после отмены чартеров в Египет

Из-за отмены полетной программы в Эль-Аламейн российские путешественники вынуждены искать альтернативные варианты отдыха или соглашаться на возврат средств. Об этом сообщает портал TourDom.ru .

Причины аннуляции туров

Российский туроператор официально свернул полетную программу на популярный курорт Эль-Аламейн, старт которой планировался на 1 июня. Предполагалось, что доставку туристов будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines с технической остановкой в Анталье. Однако, согласно сообщениям участников рынка, рейсы были сняты с расписания. Представители турагентств подтверждают получение массовых уведомлений об аннуляции бронирований, в том числе на ближайшие даты июня.

Условия возврата и варианты компенсации

Несмотря на срыв планов, финансовые потери туристам не грозят. Эксперты уточняют, что аннуляция заявок происходит без начисления штрафных санкций, а уплаченные денежные средства возвращаются в полном объеме. Тем не менее путешественники выражают разочарование, так как многие целенаправленно выбирали именно этот регион из-за уникального цвета воды и более мягкого климата по сравнению с популярными Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Доступные альтернативы на рынке

На текущий момент прямые туры в Эль-Аламейн на базе чартерной перевозки исчезли из продажи. В качестве замены организатор отдыха предлагает поездки с использованием регулярных рейсов до Каира, однако стоимость таких турпакетов существенно выше. Путешественникам доступны перелеты компаниями «Аэрофлот» и Egypt Air, а также стыковочные маршруты через Стамбул, но бюджетных способов добраться до «египетских Мальдив» на данный момент практически не осталось.