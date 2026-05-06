Конец зависимости: Казахстан объявил о прекращении закупок энергии у России

Стратегия на энергетическую независимость

В последние годы республика была вынуждена систематически приобретать российскую электроэнергию для компенсации нехватки собственных ресурсов. Однако, как сообщил заместитель министра энергетики Сунгат Есимханов, ситуация начинает меняться. По его словам, своевременный ввод в эксплуатацию всех запланированных объектов генерации позволит Астане полностью отказаться от внешних закупок уже через три года.

Динамика сокращения энергодефицита

Статистические данные подтверждают постепенное снижение зависимости от импорта. Если в 2024 году нехватка мощностей составляла 2,1 млрд кВт⋅ч, то в 2025 году этот показатель должен сократиться до 1,5 млрд кВт⋅ч. Есимханов уточнил, что в текущем году прогнозируемая разница между внутренним производством и потреблением составит около 1–1,2 млрд кВт⋅ч, а к 2027 году этот дефицит планируется свести к нулю.

Масштабы модернизации отрасли

Ранее руководство ведомства подтверждало намерение полностью закрыть потребности национальной экономики за счет внутренних мощностей к весне 2027 года. На данный момент в стране реализуется более 80 проектов общей мощностью 15,3 ГВт. Объем финансовых вложений в обновление энергетической инфраструктуры превышает 13 трлн тенге, что в эквиваленте составляет более 25 млрд долларов.