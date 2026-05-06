Вместо нового жилья — фиктивная сделка: как семья из Кузбасса обналичила госсубсидию на 2,5 млн руб.

В Кемеровской области завершилось масштабное расследование уголовного дела в отношении жительницы города Киселевска. Женщина обвиняется в совершении мошеннических действий с государственными социальными выплатами в особо крупном размере, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщили официальные представители Следственного комитета Кузбасса, по государственной программе семье фигурантки была выделена крупная денежная сумма. Средства предназначались для приобретения нового, современного жилья взамен аварийного и ветхого, признанного непригодным для проживания.

Однако в действительности, как смогло установить следствие, у женщины были совершенно иные преступные планы на бюджетные деньги. Вместо того чтобы вложить всю сумму в покупку квартиры для улучшения жилищных условий, она придумала хитроумную схему обналичивания.

Первым шагом, по версии следствия, обвиняемая приобрела две реальные квартиры, но оформила их в собственность на себя. А затем, чтобы снять со счета остаток социальной выплаты, который по закону полагалось вернуть обратно в бюджет государства, женщина пошла на подлог. Она заключила фиктивный договор купли-продажи на третью квартиру.

По информации издания, уголовное дело с уже утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в судебную инстанцию.

