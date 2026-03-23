В КХЛ стартует плей-офф: как играли между собой участники первого раунда

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился регулярный чемпионат, по итогам которого сформировалась сетка плей-офф. 23 марта стартует Кубок Гагарина. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает, как играли между собой в этом сезоне команды, которую сойдутся в первом раунде. На этом этапе встречаются команды из своих конференций, поэтому в регулярке они успели сыграть друг против друга по четыре раза.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Матчи между этими командами в регулярном чемпионате получились результативными, победитель забивал не менее четырех шайб. Трижды победили екатеринбуржцы, один раз — уральцы (4:1, 4:2, 1:4, 6:2).

В последний раз соперники играли еще 17 января, тогда «Автомобилист» победил с дублями своих легионеров — Даниэля Спронга и Рида Буше.

«Ак Барс» — «Трактор»

Фото: [ ХК «Ак Барс» ]

В этом противостояние счет также 3-1 в пользу казанцев (5:3, 3:2, 0:4, 1:0).

Самый свежий матч состоялся 1 марта. Команды долго не могли поразить ворота, пока в третьем периоде Александр Барабанов не забросил единственную шайбу в большинстве.

«Северсталь» — «Торпедо»

Фото: [ ХК «Торпедо» ]

Команда из Череповца провела свою лучшую регулярку за все время выступления в КХЛ. «Северсталь» трижды побеждала нижегородцев — 5:3, 7:6, 3:2 ОТ, 1:2.

27 февраля в четвертом очном поединке «Торпедо» частично взяло реванш, одержав волевую победу. Автором решающей шайбы стал Денис Александров.

СКА — ЦСКА

Фото: [ ХК СКА ]

Обе команды, сменившие перед начало сезоном главных тренеров, долго искали свою игру, но к концу чемпионата набрали хорошую форму. Но упущенные на старте очки привели к тому, что жаркое армейское дерби состоится уже в первом раунде. В личных встречах регулярки равенство — 3:4, 4:1, 2:3 Б, 3:0.

Героем последней очной встречи 21 февраля стал Никита Дишковский, оформивший дубль.

«Авангард» — «Нефтехимик»

Фото: [ ХК «Авангард» ]

По итогам регулярного чемпионата небольшое преимущество образовалось омичей — 2:1, 5:6, 3:0, 4:3 ОТ.

Правда, в последний раз календарь сводил команды еще в прошлом году. 24 декабря Василий Пономарев в овертайме принес победу «Авангарду».

«Металлург» — «Сибирь»

Фото: [ ХК «Металлург» ]

Досрочный победитель регулярного чемпионата встречается с командой, которая последней оформила путевку в плей-офф. Удивительно, но в личных встречах преимущество магнитогорцев не выглядит впечатляющим — 4:3, 2:1 ОТ, 1:2, 2:1 ОТ.

13 марта магнитогорцам победу в овертайме принес Дерек Барак.

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва)

Фото: [ ХК «Динамо» ]

Кроме армейского дерби, болельщиков ждет в первом раунде еще и дерби динамовское. В регулярке преимущество было на стороне минчан — 7:1, 6:3, 3:2, 4:6.

9 марта москвичам удалось поправить статистику и забрать одну победу благодаря дублям Егора Римашевского и Дилана Сикьюры.

«Локомотив» — «Спартак»

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

Единственная пара, в которой одна из команд выиграла все четыре матча в регулярном чемпионате. Ярославцы всякий раз оказывались сильнее — 5:2, 6:3, 3:2 ОТ, 3:1.

В последней очной встрече 4 февраля «Спартак» повел в счете, но исход матча определили голы лидеров «Локомотива» Максима Шалунова и Максима Березкина, а третью шайбу ярославцы отправили в пустые ворота.