На Эвересте 20-летний проводник сорвался с высоты 7000 метров

На горе Лхоцзе погиб 20-летний шерпа (горный проводник) Пхура Гьялжен. Он сорвался с высоты около 7 тыс. м, сообщает ExplorersWeb.

Вечером 11 мая Гьялжен вышел из второго лагеря с грузом снаряжения на Эверест. Через четыре часа, в темноте, произошло падение чуть ниже третьего лагеря. Тело нашли в расщелине между вторым и третьим лагерями, примерно на 400 м ниже точки срыва.

Пхура был потомственным шерпом. Его дед, Анг Рита, первым в мире совершил зимнее восхождение на Эверест без кислородного баллона.

Ранее сообщалось о том, что серебряный призер ОИ Филиппов собирается съехать на лыжах с Эвереста.