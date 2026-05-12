Скрытая угроза внутри: почему «щитовидка» заставляет тупеть и забывать лица
Забытые имена, важные дела и «эффект дверного проема» становятся обыденностью для многих жителей столичного региона. Ведущие терапевты Красногорска и Домодедова проанализировали причины когнитивного спада у пациентов разных возрастов. Как выяснилось, за привычной забывчивостью могут стоять не только стресс и недосып, но и серьезные дефициты в организме, пишет REGIONS.
Главные враги продуктивности: стресс и дефицит сна
Терапевт из Домодедова Александра Куденко предупреждает: современный ритм жизни наносит прямой удар по мозгу. Хронический стресс провоцирует выброс кортизола, который в долгосрочной перспективе буквально разрушает гиппокамп — отдел мозга, отвечающий за формирование долгосрочной памяти.
Ситуацию усугубляет игнорирование режима сна. По данным медиков, всего одна неделя отдыха продолжительностью менее 7–8 часов в сутки снижает умственную работоспособность почти на 30%. Мозг просто не успевает проводить «архивацию» данных, полученных за день.
Почему «зависает» память у молодых и пожилых
Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко разделяет причины жалоб на две основные группы:
1. Образ жизни и дефициты (чаще у молодежи):
- Психоэмоциональная перегрузка: Избыток информации и многозадачность.
- Дефицит витаминов: Острая нехватка витаминов группы B, в частности B12, который критически важен для проводимости нервных импульсов.
- Гиподинамия: Низкая физическая активность ведет к ухудшению кровоснабжения головного мозга.
2. Соматические факторы (чаще у людей среднего и старшего возраста):
Забывчивость часто является лишь симптомом других скрытых недугов:
- Гипертония и дислипидемия: Проблемы с сосудами ограничивают питание нейронов.
- Сахарный диабет: Повышенный уровень сахара негативно влияет на работу центральной нервной системы.
- Дисфункция щитовидной железы: Гормональный сбой замедляет все процессы в организме, включая мыслительные.
Как вернуть ясность мысли: советы врачей
Для того чтобы остановить прогрессирование забывчивости, эксперты рекомендуют действовать пошагово:
- Сдать анализы: В первую очередь проверить уровень витамина B12 и гормонов щитовидной железы.
- Наладить сон: Сделать полноценный 8-часовой отдых приоритетом.
- Контроль давления: Стабильное артериальное давление — залог здоровья сосудов мозга.
- Ранняя диагностика: Если проблемы с памятью мешают повседневной жизни, не списывайте это на возраст. Своевременное обращение к терапевту или неврологу позволяет купировать когнитивные расстройства на ранней стадии.