Скрытая угроза внутри: почему «щитовидка» заставляет тупеть и забывать лица

Забытые имена, важные дела и «эффект дверного проема» становятся обыденностью для многих жителей столичного региона. Ведущие терапевты Красногорска и Домодедова проанализировали причины когнитивного спада у пациентов разных возрастов. Как выяснилось, за привычной забывчивостью могут стоять не только стресс и недосып, но и серьезные дефициты в организме, пишет REGIONS .

Главные враги продуктивности: стресс и дефицит сна

Терапевт из Домодедова Александра Куденко предупреждает: современный ритм жизни наносит прямой удар по мозгу. Хронический стресс провоцирует выброс кортизола, который в долгосрочной перспективе буквально разрушает гиппокамп — отдел мозга, отвечающий за формирование долгосрочной памяти.

Ситуацию усугубляет игнорирование режима сна. По данным медиков, всего одна неделя отдыха продолжительностью менее 7–8 часов в сутки снижает умственную работоспособность почти на 30%. Мозг просто не успевает проводить «архивацию» данных, полученных за день.

Почему «зависает» память у молодых и пожилых

Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко разделяет причины жалоб на две основные группы:

1. Образ жизни и дефициты (чаще у молодежи):

Психоэмоциональная перегрузка: Избыток информации и многозадачность.

Дефицит витаминов: Острая нехватка витаминов группы B, в частности B12, который критически важен для проводимости нервных импульсов.

Гиподинамия: Низкая физическая активность ведет к ухудшению кровоснабжения головного мозга.

2. Соматические факторы (чаще у людей среднего и старшего возраста):

Забывчивость часто является лишь симптомом других скрытых недугов:

Гипертония и дислипидемия: Проблемы с сосудами ограничивают питание нейронов.

Сахарный диабет: Повышенный уровень сахара негативно влияет на работу центральной нервной системы.

Дисфункция щитовидной железы: Гормональный сбой замедляет все процессы в организме, включая мыслительные.

Как вернуть ясность мысли: советы врачей

Для того чтобы остановить прогрессирование забывчивости, эксперты рекомендуют действовать пошагово: