Маткапитал за 10 лет вырос в 2,1 раза — до 963 тысяч рублей

Максимальная сумма материнского капитала в Российской Федерации за последние десять лет увеличилась в 2,1 раза. Об этом со ссылкой на открытые статистические данные сообщает РИА Новости .

Программа поддержки семей с детьми начала действовать в 2007 году. На тот момент размер выплаты составлял 250 тысяч рублей. До 2020 года право на получение сертификата возникало у семей, в которых рождался или усыновлялся второй ребенок либо последующие дети. С 2020 года законодательство изменилось: материнский капитал также стали выплачивать и за первого ребенка.

В текущем, 2026 году, размер господдержки на первенца установлен на уровне 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья получает дополнительно 234 тысячи рублей. Если родители ранее не оформляли выплату на первого ребенка, то за второго им полагается 963 тысячи рублей.

Таким образом, за период с 2016 по 2026 год максимальная сумма материнского капитала выросла с 453 тысяч рублей до 963 тысяч рублей. Итоговый рост составил 2,1 раза.

