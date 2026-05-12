Рогатая морковь в прошлом: садовод объяснила, как добиться идеально ровных плодов

Главный критерий выбора для Подмосковья — устойчивость к сырости и перепадам температур. Эксперт выделила пять лидеров, которые стабильно дают качественный урожай:

«Нантская» — классика для региона. Сорт ценится за сочность, сладость и идеальную ровную форму. Практически не растрескивается и универсален: подходит как для салатов, так и для зимних заготовок.

«Шантане» — идеальное решение для тяжелых, глинистых почв. Благодаря короткому и крепкому корнеплоду эта морковь не деформируется там, где длинные сорта начинают «ветвиться».

«Амстердамская» — лучший выбор для раннего урожая. Отличается нежной структурой без грубой сердцевины и высокой сахаристостью.

«Королева осени» — чемпион по хранению. Позднеспелый сорт с крупными, яркими и ароматными плодами, которые сохраняют свежесть почти до самой весны.