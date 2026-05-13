«Кухня народов вместо чипсов». В школах предложили ввести федеральный стандарт питания

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с РИА Новости выступил за внедрение единого федерального стандарта школьного питания. По его словам, это позволит сформировать у детей за годы учебы устойчивые привычки здорового образа жизни.

Рыбальченко напомнил, что сейчас питание в школах регулируется СанПиН, которые устанавливают требования к продуктам и технологии приготовления блюд. Регионы самостоятельно определяют порядок организации питания с учетом местных особенностей и национальных традиций.

«Все школьное питание должно идти по федеральному стандарту», — подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание, по его мнению, требуется уделить учащимся из многодетных семей, так как проблема заключается не только в организации, но и в критериях оценки нуждаемости.

«Стандарт правильного и здорового питания для всех должен существовать», — добавил он.

Рыбальченко предложил строить СанПиН по принципу «светофора», разделив нормы на запрещающие, предупреждающие и рекомендующие. При этом он указал на важность учета региональной и национальной кухни при выборе блюд.

«Дети должны не только питаться полноценно, но питание должно стать частью культурного просвещения, образовательного процесса. Привычки здорового питания должны закладывать в школе, во время завтраков и обедов», — заявил общественный деятель.

Он предложил организовать процесс так, чтобы каждую неделю в меню включали одно блюдо из кухни разных народов, а в многонациональных республиках «каждый день может быть разная кухня».

Ранее сообщалось о том, что депутат попросил СК изучить жалобы на занижение цен на питание в школах.