Экзаменационный кодекс 2026: за какие нарушения выпускников выгонят с ЕГЭ без права пересдачи
До старта основной волны ЕГЭ-2026 остается меньше месяца. Рособрнадзор и Министерство образования Московской области предупреждают: правила проведения испытаний в этом году стали еще строже. Даже выключенный телефон в кармане или попытка передать ластик соседу могут обернуться аннулированием работы и потерей целого года. Разбираемся в главных запретах и графике экзаменов, пишет REGIONS.
«Золотые правила» поведения в аудитории
Нарушение любого из перечисленных пунктов ведет к немедленному удалению из пункта проведения экзамена (ППЭ) с составлением соответствующего акта. Участникам ЕГЭ категорически запрещено:
- Иметь при себе любую электронику: Телефоны, смарт-часы, наушники и планшеты. Важно: даже если гаджет выключен и просто лежит в кармане, это считается грубым нарушением.
- Использовать шпаргалки: Письменные заметки, справочные материалы и носители информации (кроме разрешенных линеек или непрограммируемых калькуляторов на спецпредметах).
- Нарушать конфиденциальность: Фотографировать задания, выносить из аудитории бланки или даже листы черновиков.
- Коммуницировать с соседями: Нельзя не только разговаривать, но и передавать любые предметы — ручки, линейки или ластики.
- Перемещаться без надзора: Любое движение по аудитории или выход в коридор возможны только в сопровождении организатора.
Нюансы контроля: металлоискатели и видеокамеры
Педагоги напоминают, что физический досмотр личных вещей и одежды выпускников запрещен. Проверка осуществляется исключительно с помощью металлодетекторов на входе и систем видеонаблюдения, работающих в режиме реального времени. Эксперты советуют не проверять систему на прочность: современные камеры фиксируют даже малейшие подозрительные движения и попытки воспользоваться подсказками.