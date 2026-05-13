Счастье россиян рухнуло до минимума за 14 лет

По данным инфографики, опубликованной на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), индекс счастья россиян по завершении апреля составил 52 балла из 100 возможных.

В марте этот показатель был выше на четыре пункта. Исследователи поясняют, что рейтинг формируется на основе ответов на вопрос: «Если говорить в целом, вы счастливы или нет?» Также сократилась доля тех, кто называет себя определенно счастливыми, — этот индикатор уменьшился на два пункта.

Апрельский индекс стал самым низким для России с сентября 2011 года, когда он опускался до 41 пункта. Наиболее высокий уровень счастья граждане страны демонстрировали в декабре 2025 года — тогда показатель достигал 66 пунктов, после чего с начала года началось постепенное снижение.

