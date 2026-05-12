«Горошина-убийца». Житель Подмосковья случайно вдохнул горошину и чуть не задохнулся

В больницу Красногорска бригада неотложки доставила пациента, который случайно втянул горошину в дыхательные пути, употребляя пищу поздно вечером. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Как уточняют специалисты, сразу после случившегося мужчина почувствовал лишь незначительную нехватку воздуха и предположил, что дискомфорт пройдет самостоятельно. Однако позже дыхание стало затрудняться сильнее, а к симптомам присоединился интенсивный кашель. Дополнительным отягощающим фактором стала бронхиальная астма, которая была у пострадавшего: из-за заболевания дыхательные пути оказались сужены.

В ходе бронхоскопии врачи выявили посторонний предмет, частично закрывающий бронхиальный просвет.

«Медики аккуратно извлекли горошину с помощью специальных эндоскопических щипцов, процедура прошла без осложнений», — сообщили в ведомстве.

После непродолжительного наблюдения в стационаре самочувствие пациента пришло в норму, и его выписали на домашнее лечение под наблюдение участкового врача.

