Береза в цвету: аллерголог из Наро-Фоминска Нина Голуб дала пошаговую инструкцию по выживанию в пик сезона

Апрель и май — традиционно самое сложное время для аллергиков в центральной России. Пыльца березы, обладающая высокой летучестью и агрессивностью, становится причиной массовых жалоб на заложенность носа и резь в глазах. Врач Наро-Фоминской больницы Нина Голуб рассказала, почему самолечение может привести к астме и какие бытовые привычки помогут снизить концентрацию аллергена в доме, пишет REGIONS.

Опасная стратегия: почему нельзя «просто переждать»

Главная ошибка многих пациентов — попытка перетерпеть симптомы или бесконтрольный прием антигистаминных средств. Аллерголог Нина Голуб подчеркивает, что без профессиональной диагностики поллиноз может прогрессировать:

  • Риск осложнений: Игнорирование проблемы часто приводит к развитию бронхиальной астмы.
  • Перекрестные реакции: Только врач может определить, какие продукты питания (например, яблоки или орехи) могут усиливать симптомы из-за схожести молекул с пыльцой березы.
  • Терапия причины: Современная медицина позволяет воздействовать на саму причину аллергии, а не просто временно купировать насморк.

«Барьерный» метод: правила поведения на улице

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой в период ее активного выброса, медик рекомендует соблюдать строгую гигиену после возвращения домой:

  • Маска с фильтром: Использование специальных респираторов или масок на улице задерживает до 90% аллергенов.
  • Смена одежды: После каждой прогулки уличные вещи необходимо отправлять в стирку. Простое встряхивание только распространит пыльцу по квартире.
  • Водные процедуры: Душ и мытье головы сразу после входа в помещение обязательны — пыльца активно оседает на волосах и коже.

Чистый дом: как создать безопасную зону

Если под вашими окнами растут березы, обычного проветривания будет недостаточно. Нина Голуб предлагает несколько действенных «хитростей»:

  • Влажные занавески: Ткань, смоченная водой и повешенная на открытое окно, работает как эффективная ловушка для пыльцы.
  • Двойная уборка: В пик цветения влажную уборку поверхностей и пола желательно проводить дважды в день.
  • Закрытые окна: В сухую и ветреную погоду окна лучше держать закрытыми, используя для очистки воздуха специальные приборы с HEPA-фильтрами.
