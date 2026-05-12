Береза в цвету: аллерголог из Наро-Фоминска Нина Голуб дала пошаговую инструкцию по выживанию в пик сезона
Апрель и май — традиционно самое сложное время для аллергиков в центральной России. Пыльца березы, обладающая высокой летучестью и агрессивностью, становится причиной массовых жалоб на заложенность носа и резь в глазах. Врач Наро-Фоминской больницы Нина Голуб рассказала, почему самолечение может привести к астме и какие бытовые привычки помогут снизить концентрацию аллергена в доме, пишет REGIONS.
Опасная стратегия: почему нельзя «просто переждать»
Главная ошибка многих пациентов — попытка перетерпеть симптомы или бесконтрольный прием антигистаминных средств. Аллерголог Нина Голуб подчеркивает, что без профессиональной диагностики поллиноз может прогрессировать:
- Риск осложнений: Игнорирование проблемы часто приводит к развитию бронхиальной астмы.
- Перекрестные реакции: Только врач может определить, какие продукты питания (например, яблоки или орехи) могут усиливать симптомы из-за схожести молекул с пыльцой березы.
- Терапия причины: Современная медицина позволяет воздействовать на саму причину аллергии, а не просто временно купировать насморк.
«Барьерный» метод: правила поведения на улице
Чтобы минимизировать контакт с пыльцой в период ее активного выброса, медик рекомендует соблюдать строгую гигиену после возвращения домой:
- Маска с фильтром: Использование специальных респираторов или масок на улице задерживает до 90% аллергенов.
- Смена одежды: После каждой прогулки уличные вещи необходимо отправлять в стирку. Простое встряхивание только распространит пыльцу по квартире.
- Водные процедуры: Душ и мытье головы сразу после входа в помещение обязательны — пыльца активно оседает на волосах и коже.
Чистый дом: как создать безопасную зону
Если под вашими окнами растут березы, обычного проветривания будет недостаточно. Нина Голуб предлагает несколько действенных «хитростей»:
- Влажные занавески: Ткань, смоченная водой и повешенная на открытое окно, работает как эффективная ловушка для пыльцы.
- Двойная уборка: В пик цветения влажную уборку поверхностей и пола желательно проводить дважды в день.
- Закрытые окна: В сухую и ветреную погоду окна лучше держать закрытыми, используя для очистки воздуха специальные приборы с HEPA-фильтрами.