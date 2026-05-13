Умер легендарный ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов

На 76-м году жизни не стало Владимира Молчанова — известного телеведущего, чье имя неразрывно связано с программой «До и после полуночи». Информацию о смерти журналиста подтвердил его коллега, фотограф и публицист Юрий Рост.

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост на своей странице в социальных сетях.

В течение 2025 года Молчанов пять раз проходил лечение в стационаре из-за выраженного болевого синдрома в брюшной полости. Последняя госпитализация пришлась на зимний период. Летом его помещали в больницу с предварительным диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение».

Согласно предварительным данным, причиной смерти телеведущего стала продолжительная болезнь.

Для миллионов зрителей Владимир Молчанов навсегда остался лицом авторской передачи «До и после полуночи». Ее первый эфир состоялся в ночь с 7 на 8 марта 1987 года — гостем студии стал актер Андрей Миронов.

