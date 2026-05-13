«Душил за макароны»: Дана Борисова раскрыла правду об избраннике дочери

Полине, которой сейчас 18 лет, некоторое время назад довелось встречаться с 35-летним менеджером Артуром Якобсоном — он работает у телеведущего Дмитрия Диброва. По версии Борисовой, мужчина использовал отношения с ее дочерью «ради пиара». Кроме того, Борисова обвинила Якобсона в применении физического насилия к Полине.

«Был случай, когда он стал ее душить из-за макарон. То есть Полина с вечера попросила его принести еду на двоих, и он принципиально принес только себе, одну порцию еды, и спрятал ее в холодильник. А Полина была голодная и ночью съела эту еду. Он устроил скандал, предъявил, что ему нужно было запить (!) таблетку этой едой, и он стал ее душить», — рассказала Дана Борисова.

Представители Артура Якобсона на момент публикации материала не давали комментариев относительно выдвинутых обвинений.

Ранее Артур Якобсон обвинил Дану Борисову и ее дочь Полину во лжи и пиаре.