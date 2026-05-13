«Мой Володька»: 92-летняя учительница Путина рассказала о дружбе с президентом

92-летняя Вера Гуревич, бывший классный руководитель президента РФ Владимира Путина, сказала, что испытывает гордость за своего бывшего ученика, с которым её на протяжении многих лет связывают дружеские отношения.

«Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. И я горжусь им, честно говорю», — поделилась она с информационным агентством «Вести».

Гуревич добавила, что глава государства для неё «был, есть и останется навсегда — просто мой Володька».

Кроме того, бывшая учительница вспомнила, что в юности Путин всегда был «насыщенным жизнью» и уже в подростковом возрасте уверенно рассуждал на «серьезные, взрослые темы».

«Он умеет разговаривать с людьми. Людей идеальных не бывает, мы все с определенными недостатками. Он это все знает», — пояснила Гуревич.

