Минпросвещения внедрит оценку поведения во всех школах страны

Разработкой методических рекомендаций по оцениванию поведения учащихся в школах занимаются сразу четыре структуры. В их числе — ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», «Движение первых», а также ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«Методические рекомендации, с учетом результатов апробации, выбора трехуровневой модели оценивания поведения, в настоящее время актуализируются с учетом предложений и замечаний регионов, а также ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», «Движения первых», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». В обновленных методических рекомендациях будет в том числе раскрыто содержание раздела о системе оценивания поведения», – уточнили в ведомстве.

В 2025-2026 учебном году в пилотном режиме тестирование системы оценки поведения прошли учащиеся 1–8 классов в отдельных регионах. Цель эксперимента заключалась в выявлении наиболее сбалансированной и объективной модели.

Министерство также подтвердило, что процесс внедрения единых стандартов будет продолжен. Ведомство заявило, что в следующем учебном году (2026/2027) практика оценивания поведения будет расширена и охватит все без исключения субъекты Российской Федерации. В настоящий момент в рамках подготовки к данному этапу организована работа по составлению необходимых методических материалов.

