На Чукотке и в НАО пенсии неработающих пенсионеров превысили 40 тысяч рублей

В апреле текущего года средний размер пенсии у неработающих россиян впервые преодолел отметку в 40 тыс. рублей одновременно в двух субъектах РФ. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда сообщает ТАСС .

На территории Чукотского автономного округа ежемесячная выплата составила 44,1 тыс. рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель зафиксирован на уровне 40 тыс. рублей.

При этом, как уточняет агентство, средняя пенсия неработающих граждан в масштабах всей страны равняется 25,8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия в России составила 25 397 рублей.