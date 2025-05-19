В предвкушении новых контрактов: что ждет российских игроков НХЛ в будущем сезоне

Гавриков и Кузьменко продолжат карьеру в «Лос-Анджелесе»

Защитник Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко, вероятно, останутся в «Лос-Анджелес Кингз». Президент клуба Люк Робитайл уже заявил о намерении обсудить с представителями игроков новые соглашения.

Гавриков вновь показал себя одним из самых надежных защитников лиги. По показателю плюс-минус (+26) россиянин стал лучшим среди защитников «Кингз» и 12-м среди игроков обороны во всей лиге. Так что 29-летний хоккеист наверняка получит контракт, сопоставимый с завершающимся, — $5,875 млн.

У Кузьменко ситуация с новым контрактом не такая однозначная. Форвард провел шикарный дебютный сезон-2022/23 в «Ванкувере» с 74 очками и получил контракт на $5,5 млн. Но затем к нападающему возникли претензии по работе в обороне. Россиянина обменяли в «Калгари», в нынешнем сезоне его отправили в «Филадельфию», а затем в «Лос-Анджелес».

Концовка сезона в «Кингз» получилась вдохновляющей. Кузьменко выходил в первом звене с Анже Копитаром и Адрианом Кемпе и продуктивно действовал в первом большинстве. В его активе 17 (5+12) очков в 22 матчах регулярки и 6 (3+3) баллов в шести играх плей-офф. Это позволяет рассчитывать на новый контракт, хотя, скорее всего, со снижением оклада.

15 мая «Кингз» объявили о назначении генменеджером Кена Холланда. У известного специалиста могут быть свои взгляды на формирование команды, но Гавриков и Кузьменко точно не останутся без работы.

«Коламбус» останется русским?

В минувшем сезоне за «Коламбус» выступали пять российских игроков. У троих из них заканчиваются контракты — у голкипера Даниила Тарасова, защитника Ивана Проворова и нападающего Дмитрия Воронкова.

Проворов провел достойный сезон. Он был вторым в команде по айс-тайму (23:21) после Зака Веренски и восьмым по результативности — 33 (7+26) балла. Еще в марте инсайдер Пьер Лебрюн сообщал, что «Блю Джекетс» готовы провести переговоры о новом контракте.

У «Коламбуса» нет никаких резонов не переподписать Воронкова, который завершил сезон с 47 (23+24) очками в 72 играх.

Фото: [ Дмитрий Воронков (№ 10)/ХК «Коламбус Блю Джекетс» ]

Больше неопределенности с Тарасовым, который станет ограниченно свободным агентом. И Тарасов, и основной вратарь команды Элвис Мерзликинс не блистали надежностью, зато концовку сезона ярко провел 24-летний Джет Гривс. У Мерзликинса контракт действует еще два года, обменять вратаря с зарплатой в $5,4 млн вряд ли реально. Таким образом, Тарасов может оказаться третьим лишним.

КХЛ ждет российских вратарей?

Также истекают контракты у Ильи Самсонова из «Вегаса» и двух голкиперов «Сан-Хосе» Александра Георгиева и Георгия Романова.

Фото: [ Георгий Романов/ХК «Сан-Хосе Шаркс» ]

Опытные Самсонов и Георгиев могут пригодиться какому-нибудь из клубов НХЛ в качестве бэкапа, вряд ли они могут претендовать на большее: позиции первого номера заняты во всех клубах лиги. Романов становится ограниченно свободным агентом и может получить от клуба квалификационное предложение. В этом случае ему предстоит бороться за позицию первого номера с еще одним россиянином, Ярославом Аскаровым.

Но и возвращение в КХЛ для российских голкиперов не кажется невероятным вариантом.

Российские ветераны еще в деле

Борьбу за Кубок Стэнли продолжают защитник «Каролины» 33-летний Дмитрий Орлов и нападающий «Далласа» 36-летний Евгений Дадонов. Их нельзя назвать лидерами своих команд, но и недооценивать их вклад тоже нельзя.

Дадонов набрал в регулярке 40 (20+20) очков. Это очень достойный результат для форварда с айстаймом 13:32. Команды-контендеры могут быть заинтересованы в мастеровитом и не очень дорогом игроке для нижних звеньев.

Фото: [ Евгений Дадонов/ХК «Даллас Старз» ]

У Орлова было 28 (6+22) баллов в регулярном чемпионате. Контракт на $7 млн, который у него действует до конца сезона, защитнику точно никто не предложит. Сообщалось, что в подписании Орлова заинтересован СКА, но и заинтересованность клубов НХЛ также наверняка сохраняется.

Ограниченно свободные агенты

Ограниченно свободными агентами станут Марат Хуснутдинов («Бостон»), Александр Романов и Максим Цыплаков («Айлендерс»), Василий Пономарев («Питтсбург»), Клим Костин, Николай Коваленко и Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе»), Александр Алексеев («Вашингтон»).

У всех них хорошие шансы подписать новые соглашения. Романов и Цыплаков наверняка получат улучшенные контракты.