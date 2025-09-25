«Вашингтон» может слить последний контрактный сезон Овечкина: клуб провалил межсезонье

Менеджмент «Вашингтон Кэпиталз», кажется, почивает на лаврах после сверхудачного прошлого сезона. В межсезонье клуб не предпринял шагов для существенного усиления команды

Победа в Метрополитане и рекорд Овечкина

Капитан «Вашингтона» 40-летний Александр Овечкин проведет свой последний сезон по действующему контракту. В клубе пока осторожно говорят о возможном продлении, предлагая своей легенде самому принять решение по продолжению карьеры.

В минувшем сезоне «Вашингтон» удивил всех, с достаточно средним составом выиграв Столичный дивизион. Помогли ювелирная работа тренерского штаба Спенсера Карбери, сплоченность команды, провалы конкурентов и невероятно вдохновенная игра Овечкина.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Капитан «Вашингтона» забросил 44 шайбы в 65 матчах и побил рекорд Уэйна Гретцки — за погоней следил весь хоккейный (и не только) мир, и это добавляло «Кэпиталз» мотивации. За год до этого у Овечкина была 31 шайба в 79 играх. Казалось, по законам природы результативность форварда должна была снизиться.

Сомнительные переподписания и отсутствие новичков

На фоне прошлогоднего успеха «Вашингтон» дал новые контракты ряду игроков, и, кажется, в ряде случаев существенно переплатил, не оставив места для маневра под потолком зарплат.

27-летний защитник Джейкоб Чикран провел яркий сезон и получил восьмилетний контракт с кэпхитом $9 млн. Да, Чикран забросил 20 шайб в регулярке, еще три добавил в плей-офф, но надежностью в защите и вообще стабильностью этот игрок ранее не отличался. Теперь же он второй в команде по зарплате после самого Овечкина.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Расщедрился «Вашингтон» на новые контракты для вратарей — $5,85 Логану Томпсону и $3 млн Чарли Линдгрену. Кажется, это слишком щедро для голкиперов, еще не проявивших себя на продолжительном отрезке карьеры, больше одного сезона.

«Кэпиталз» продлили на два года нападающего Энтони Бовилье с ежегодной зарплатой $2,75 млн. Форвард пришел в команду по ходу прошлого сезона из «Питтсбурга», неплохо показал себя в плей-офф. Бовилье считался талантом, «Айлендерс» выбрали его в первом раунде. До топ-6 нападающий не дотянулся и пошел менять клуб за клубом. Теперь же портал Daily Faceoff определяет его в первое звено к Овечкину и Райану Строуму.

Фото: [ Энтони Бовилье/ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Сообщалось, что в межсезонье «Вашингтон» вел охоту за ставшим свободным агентом Николаем Эллерсом. Это было бы идеальное усиление первого звена, но датчанин предпочел «Каролину».

В итоге новичков почти не было. «Вашингтон» подписал защитника Деклана Чисхольма из «Миннесоты» и форварда Джастина Сурдифа из системы «Флориды», а также звезду «Салавата Юлаева» Шелдона Ремпала — это все для увеличения глубины состава, но не для непосредственного усиления.

Тревожные прогнозы

Эксперты дружно признают, что в прошлом сезоне «Вашингтон» прыгнул выше головы. Для повторения подобного нужна была модернизация состава. Ждать, что как годом ранее, все факторы сложатся воедино, было бы наивно.

«Вашингтону» будет непросто побороться за место в первой тройке дивизиона Метрополитан. Фаворитом здесь выглядит «Каролина». Нет оснований думать, что «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» вновь провалят сезон, не справившись с внутренними проблемами. Кроме того, есть интересно усилившиеся «Айлендерс» (Максим Шабанов и Джонатан Друэн), а также «Коламбус», показывавший яркую игру на финише прошлогодней регулярки.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Александр Овечкин не раз говорил, что своим личным рекордам предпочел бы еще один Кубок Стэнли, но кажется, что «Вашингтон» ожидает не гонка за трофеем, а изнурительная борьба за место в плей-офф.