Василевский претендует на «Везину»: кто еще из россиян может выиграть личные призы в НХЛ

В сезоне-2024/25 российские хоккеисты реально могут побороться за три индивидуальных приза в НХЛ.

Андрей Василевский

Опросы НХЛ и популярных изданий ставят голкипера «Тампы» на второе место в борьбе за «Везину». Главным претендентом считается Коннор Хеллибак из «Виннипег Джетс».

Американец одержал 38 побед в 50 матчах, пропускает в среднем 1,99 шайбы за игру, отражая 92,7% бросков и сделал шесть шатаутов. У Василевского эти показатели скромнее — 30 побед в 51 матче, 2,29 шайбы за игру, 91,3% отраженных бросков и четыре сухих матча.

Хеллибак выигрывал приз лучшему вратарю дважды — в 2020 и 2024 годах. Василевский также уже признавался лучшим вратарем лиги — в 2019 году. Он один из трех россиян, получавших «Везину». Дважды приза лучшему голкиперу удостаивался Сергей Бобровский, получал его и Игорь Шестеркин. Бобровский, кстати, фигурирует в числе претендентов и в этом году, пусть и не в первых номерах.

Пусть пока преимущество Хеллибака весьма существенно, все будет зависеть от концовки регулярного чемпионата. Последнее впечатление — самое сильное. «Виннипег», лидирующий в Западной конференции и делящий первое место с «Вашингтоном» во всей лиге, может немного успокоиться, особой турнирной мотивации у команды уже нет. Хеллибак, кстати, проиграл три из последних пяти матчей.

В таблице Восточной конференции все очень плотно. Во-первых, «Тампа» еще не гарантировала себе место в плей-офф, во-вторых, команда сражается за первое место в Атлантическом дивизионе. У Василевского недавно оборвалась серия из восьми побед подряд, в ходе которой он в четырех матчах пропускал по одной шайбе, а в одном сделал шатаут. При такой динамике догнать Хеллибака еще реально.

Никита Кучеров

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Лидер «Тампы» в нападении занимает третье место в списке лучших бомбардиров и претендует на «Арт Росс Трофи».

Главный претендент на приз лучшему бомбардиру — Нэтан Маккиннон из «Колорадо», первым в этом сезоне выбивший сто очков. У Маккиннона на данный момент 102 (27+75) балла, у Леона Драйзайтля — 98 (47+51), у россиянина — 92 (28+64). «Тампе» и «Эдмонтону» осталось провести по 17 матчей, «Колорадо» — 16. Отыграть преимущество на такой дистанции все еще реально, не подвело бы здоровье. Так, последний матч с «Филадельфией» (3:4) Кучеров пропускал, но уже к следующему должен вернуться в строй.

Кучеров уже дважды выигрывал «Арт Росс Трофи». В 2019 году он набрал 128 очков, а в минувшем сезоне — феноменальные 144 очка. Ранее из россиян этот приз выигрывали Евгений Малкин (дважды) и Александр Овечкин.

Матвей Мичков

Фото: [ ХК «Филадельфия Флайерз» ]

Проводящий первый сезон в НХЛ нападающий «Филадельфии» претендует на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку). Мичкову было непросто на старте сезона, и жесткий тренер «Филли» Джон Торторелла даже усаживал молодого россиянина на скамейку запасных, но сейчас Матвей — один из лидеров команды — выходит в первом большинстве.

Мичков набрал 47 (20+27) очков в 65 матчах, по этому показателю в «Филадельфии» он уступает только Трэвису Конекны, а среди всех новичков лиги занимает третье место. Лидирует атакующий защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (52 очка), на втором месте — будущая звезда «Сан-Хосе» Маклин Селебрини (49). Отставание небольшое, впрочем, лучший показатель по набранным очкам еще не гарантирует победу. Члены Ассоциации спортивных журналистов будут учитывать и другие факторы, в том числе значимость для команды.

У молодых звезд атаки в этом году есть еще один неожиданный конкурент: отличный сезон проводит молодой вратарь «Калгари Флеймз» Дастин Вольф. В последний раз «Колдера» отдавали вратарю в далеком 2001 году — тогда его выиграл российский голкипер «Сан-Хосе» Евгений Набоков.

Также приза лучшему новичку удостаивались россияне Сергей Макаров, Павел Буре, Сергей Самсонов, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.